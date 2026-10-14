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Nacional

Cae "El Dámaso", presunto líder del cártel de Tláhuac

Durante la captura, la FGJ aseguró marihuana, cocaína y dos celulares vinculados a la organización criminal.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 11:54 a.m.
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Cae El Dámaso, presunto líder del cártel de Tláhuac
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      La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó de la captura de Feliciano "N", alias "El Dámaso", identificado como uno de los presuntos líderes del cártel de Tláhuac.

      Investigación y seguimiento de la FGJ

      De acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación de la FGJ, "El Dámaso" sería el segundo al mando de la organización criminal.

      Estaría relacionado con extorsiones a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en la alcaldía Tláhuac.

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      Sin embargo, estas líneas de investigación continúan abiertas para determinar su participación en otros hechos delictivos, afirmó la FGJ.

      Detención y aseguramiento de drogas

      Feliciano fue detenido el martes 13 de octubre en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, donde fue detenido en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud.

      La FGJ comunicó que durante su captura, le fueron aseguradas marihuana, cocaína y dos celulares.

      La investigación para la detención de "El Dámaso", se informó, fue desarrollada por la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes a lo largo de varios meses.

      Durante ese tiempo, los policías de investigación realizaron labores de seguimiento y análisis de información que permitieron identificar distintos puntos de movilidad del presunto líder de cártel en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

      "El Dámaso" ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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