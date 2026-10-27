Interapas planea Acueducto Norte

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El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, informó que el organismo trabaja en la planeación del proyecto del Acueducto Norte, para el que se estima una inversión de entre 52 y 57 millones de pesos, aunque todavía analiza la disponibilidad presupuestal para licitar el proyecto ejecutivo en los próximos meses.

La obra se plantea como una alternativa para fortalecer el abastecimiento de agua en la zona norte de la capital potosina y conectar a futuro la infraestructura contemplada en el Plan Norte.

Jaimes Núñez explicó que la propuesta actual contempla un esquema distinto al proyecto original, que planteaba abastecer el acueducto mediante pozos, debido a que estos no ofrecen la misma estabilidad que un sistema de aprovechamiento de agua superficial.

Por ello, Interapas trabaja en una planificación que permita incorporar una fuente de abastecimiento más estable, a través de las presas de San José y El Peajo, aunque todavía no se precisan plazos para la ejecución de la obra.

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Mientras avanza esa propuesta, el organismo mantiene la rehabilitación de los pozos Perinorte: el número uno ya fue intervenido, el número tres se encuentra en trabajos y el número dos está programado para esta semana.

Las labores incluyen la rehabilitación integral y el cambio de bombas, con el objetivo de recuperar el volumen de extracción y mejorar el suministro en sectores de la zona norte.

El funcionario señaló que los efectos serán más notorios cuando los tres pozos estén nuevamente en operación.

En cuanto a la rehabilitación de la planta de Los Filtros, el titular de Interapas indicó que los equipos importados ya llegaron y comenzó su instalación.

Hasta el día anterior a la entrevista, los trabajos registraban un avance del 57 por ciento, con la expectativa de incrementar ese porcentaje durante la semana.

Estas acciones forman parte de las intervenciones previstas para mejorar el suministro de agua en el norte de la ciudad.

El funcionario estimó que el proyecto integral, que incluye el acueducto, la rehabilitación de la planta y los trabajos en los pozos, requeriría una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Sin embargo, aclaró que actualmente se realizan ajustes administrativos y presupuestales para determinar si es posible lanzar la licitación del proyecto ejecutivo en los próximos meses, por lo que la construcción todavía depende de la definición de recursos y de las siguientes etapas de planeación.