"Los anillos de poder": elenco presenta en México tercera temporada

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La creación del Anillo Único, con el que Sauron buscará dominar la Tierra Media, será uno de los momentos más importantes de la tercera temporada de la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", y también uno de los más ambiciosos de la producción: una secuencia de 15 minutos prácticamente sin diálogos, en la que el Señor Oscuro se enfrentará a un volcán.

Así lo adelantó J. D. Payne, showrunner de la serie de Prime Video, durante la presentación de los nuevos episodios, realizada la noche de este lunes en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

"Son prácticamente 15 minutos de cine mudo, en los que vemos a Sauron enfrentarse a un volcán. Es una actuación impresionante", explicó Payne, quien estuvo acompañado por Charlie Vickers, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson y Jamie Campbell Bower.

El productor detalló que la escena requirió cerca de un año de trabajo, desde la actuación de Vickers hasta la integración de los efectos visuales, el sonido y la música de Bear McCreary. El mayor desafío, señaló, fue encontrar una manera de representar cómo Sauron deposita su odio, su maldad y su voluntad en el Anillo Único.

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"Es algo más ambicioso que cualquier cosa que hayamos hecho antes. No creo que hayan visto algo parecido en una serie o película", aseguró.

¿Qué pasará en la tercera temporada de "Los anillos de poder"?

Después de dos años de espera, la historia regresará el próximo 11 de noviembre con un Sauron cada vez más cerca de cumplir su objetivo, aunque también más desesperado por conseguirlo.

Charlie Vickers explicó que su personaje comenzará los nuevos episodios en una situación de frustración e inestabilidad, pues necesita encontrar los conocimientos que le permitan fabricar el Anillo Único.

"Comienza la temporada en un lugar muy solitario. Está enojado porque busca algo que le permitirá forjar el Anillo Único, pero Celebrimbor tenía las respuestas", comentó el actor.

Por su parte, Daniel Weyman recordó el momento en que descubrió que su personaje, presentado inicialmente como El Extraño, finalmente sería reconocido como Gandalf.

"Sentí un escalofrío. Fue un momento extraordinario y un enorme privilegio", expresó.

El actor explicó que el mago también experimentará una transformación, pues dejará atrás su necesidad de controlar todo cuanto sucede a su alrededor para concentrarse en ayudar a los habitantes de la Tierra Media.

"Ha renunciado a ese deseo de controlarlo todo y ahora está bien con no conocer el futuro. Intentará ver lo mejor de las personas y reflejarlo en ellas", señaló.

Incorporación de Jamie Campbell Bower y experiencia del elenco en México

La tercera temporada también contará con la incorporación de Jamie Campbell Bower, conocido por su interpretación de Vecna en la serie "Stranger Things", quien ahora dará vida a Celeborn, esposo de Galadriel.

El británico explicó que aceptó participar en la producción por los valores que encontró en el universo de Tolkien.

"El amor fue lo que me trajo aquí. Estaba pidiendo algo que se sintiera lleno de amor y entonces llegó este proyecto. Tiene una sensación abrumadora de belleza, amor y conexión", compartió.

Durante la alfombra negra, celebrada en San Ildefonso, los actores también hablaron sobre la experiencia de formar parte de una producción que combina escenarios construidos físicamente con efectos visuales para recrear los distintos territorios de la Tierra Media.

Cynthia Addai-Robinson, quien interpreta a la reina Míriel, reconoció que, pese a los años que lleva trabajando en la serie, todavía se sorprende con el trabajo de los artistas y técnicos.

"Cada día en el set es como vivir un sueño. Tenemos artesanos que trabajan con su imaginación y construyen mundos enteros. Nunca deja de sorprenderme", expresó.

Sin embargo, uno de los momentos más relajados de la presentación llegó cuando J. D. Payne sorprendió a los asistentes al responder en español una pregunta sobre la comida mexicana.

"Sí, he comido un taco. Mucho mejor que los tacos de Londres, quiero decir, sinceramente", bromeó el showrunner.

El productor también aprovechó para agradecer el recibimiento que tuvo el equipo durante su visita a la capital mexicana y destacar uno de los valores que, considera, definen la obra de Tolkien.

"La esencia de Tolkien es la camaradería y la comunidad. Todos sentimos muy fuertemente el cariño aquí en la Ciudad de México. Gracias", expresó.

La tercera temporada de la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" llegará a Prime Video el 11 de noviembre, con nuevos personajes, territorios por explorar y una historia que avanzará hacia la creación del objeto más poderoso de la Tierra Media.