Somos recupera su registro estatal, pero sin recursos públicos

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El partido Somos en San Luis Potosí podrá competir en el proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí, aunque todavía no tiene garantizado el acceso al financiamiento público estatal.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) restituyó su inscripción local este martes 27 de octubre, pero mantuvo sin efectos la asignación de recursos impugnada por Morena.

La decisión deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), emitida el 9 de octubre, que ordenó revisar nuevamente el expediente de Somos y revocó la inscripción aprobada en agosto.

El partido, encabezado por Xavier Nava, obtuvo de nuevo el reconocimiento local después de que el Ceepac concluyera que presentó dentro del plazo legal la documentación para acreditar a su dirigencia.

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La revisión también incluyó un requerimiento sobre el domicilio oficial del Comité Directivo Estatal.

Somos respondió el 19 de octubre que su sede se encuentra en avenida Venustiano Carranza 1505, interior 107, en la colonia Tequisquiapan, en la capital potosina.

Con esos elementos, el organismo consideró satisfechos los requisitos del artículo 137 de la Ley Electoral estatal y fijó el 15 de septiembre de 2026 como fecha de efectos de la inscripción.

El financiamiento sigue en disputa porque Somos no participó en la elección local de 2024 y, por ello, no cuenta con una votación previa que permita acreditar el mínimo de 3 por ciento exigido para acceder a esos recursos.

El Tribunal Electoral declaró fundado el reclamo de Morena sobre la distribución del dinero público; el partido nacional obtuvo su registro en junio de 2026, con efectos a partir del 1 de julio.

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Nava Palacios confirmó que la organización mantiene una impugnación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar el financiamiento estatal.

Señaló que el 3 de noviembre habrá una sesión relacionada con el asunto y dijo confiar en una resolución favorable.

La disputa por los recursos, por tanto, continúa separada de la inscripción local, que permite a Somos presentarse ante la autoridad electoral potosina rumbo a la renovación de los comicios de 2027.