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Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por ganar Balón de Oro

Claudia Sheinbaum resaltó el premio como un orgullo nacional y valoró el avance del futbol femenil en México.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:34 p.m.
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Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por ganar Balón de Oro
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      La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la futbolista mexicana Charlyn Corral, quien ganó ayer el Balón de Oro como mejor delantera, y calificó el reconocimiento como un orgullo para México.


      "Creo que es como el máximo premio que se le puede dar a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y muchas, muchas felicidades", expresó en su conferencia matutina.

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      Durante su discurso de premiación, Corral destacó los avances del futbol femenil en México y agradeció el reconocimiento, al que consideró una recompensa a más de 20 años de carrera.
      "Después de muchos goles, de aproximadamente 20 años o más de carrera, creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, que la disciplina, que el esfuerzo han valido la pena", señaló.
      La delantera también reconoció a su compañera Scarlett, quien estuvo nominada entre las 30 mejores futbolistas, y afirmó sentirse orgullosa de representar a México.
      "Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil", expresó.

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