Había rituales nocturnos en panteones, dice Christian Azuara

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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que durante el último mes se han detectado alrededor de seis casos relacionados con posibles rituales de distintos tipos en panteones municipales, aunque aseguró que estas prácticas han disminuido tras restringir el acceso a tumbas y eliminar permisos para permanecer en los cementerios durante la noche.

El funcionario explicó que, durante su gestión, se han limitado los accesos a las criptas y retirado prácticas que permitían a trabajadores ingresar a tumbas para realizar labores de mantenimiento, pues estas condiciones podían facilitar el uso de los espacios sin autorización.

Añadió que, aunque los panteones cierran a las 17:00 horas, quienes buscan realizar este tipo de actividades pueden intentar ingresar por otros medios.

Respecto a los preparativos para el Día de Muertos, indicó que la limpieza de los cementerios municipales registra un avance superior al 70 por ciento y que las cuadrillas continuarán trabajando durante los días de mayor afluencia.

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El director también pidió a los propietarios de las tumbas hacerse cargo de su mantenimiento, en lugar de depender únicamente de las labores municipales.

El funcionario estimó un incremento de entre 15 y 20 por ciento en la afluencia a los panteones durante las fechas principales, con alrededor de 15 mil personas en El Saucito, seis mil en Milpillas y entre cinco mil y seis mil en Españita. El panteón de El Saucito permanecerá abierto durante 48 horas continuas.