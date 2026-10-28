Presidencia de INE, por consenso de fuerzas políticas: senadores

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Senadores del Partido Verde (PVEM), Morena y Partido del Trabajo (PT) coincidieron en que la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debe surgir de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, a fin de garantizar legitimidad, imparcialidad y confianza en la conducción de las elecciones de 2027.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei y los señalamientos de presuntas irregularidades, legisladores de distintos partidos consideraron que hoy se tiene la oportunidad de construir un acuerdo político que vaya más allá de la mayoría legislativa.

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El coordinador del Partido Verde en la cámara alta, Manuel Velasco Coello, advirtió que debe haber una "limpia" en el INE, incluidos algunos consejeros electorales, si así lo determina la Cámara de Diputados, y sostuvo que la prioridad debe ser elegir a una persona respaldada por todas las bancadas y evitar que el relevo del árbitro electoral se convierta en una disputa partidista."Es muy importante para la Cámara de Diputados que se busque que quien vaya a estar al frente del INE durante el proceso electoral pueda llegar con un consenso de todas las fuerzas políticas", afirmó.Velasco Coello insistió en que el nombramiento debe fortalecer la legitimidad de la autoridad electoral rumbo a 2027, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga las presuntas anomalías detectadas en el instituto.Señaló que, si las auditorías confirman irregularidades, deberán presentarse las denuncias correspondientes, incluso de carácter penal, dependiendo de su gravedad.El senador de Morena Saúl Monreal respaldó que la designación sea producto de un acuerdo entre las bancadas y reconoció que el relevo también abre la posibilidad de revisar las facultades otorgadas a la presidencia del INE."Si sale consensuado, es lo ideal que todas las fuerzas políticas, al menos en la Cámara de Diputados, tengan el aval de quien sea el designado", expresó.Por su parte el también morenista Gerardo Fernández Noroña consideró que una elección por unanimidad enviaría un mensaje positivo sobre la capacidad de los partidos para encontrar un perfil que garantice imparcialidad.Sin embargo, precisó que de no alcanzarse ese acuerdo la designación puede realizarse mediante la mayoría calificada de dos terceras partes prevista en la legislación.La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, también llamó a construir consensos e involucrar a instituciones académicas en la propuesta de perfiles con experiencia, trayectoria y conocimientos electorales.Advirtió que la próxima presidencia enfrentará una responsabilidad de gran magnitud, ante la disputa de más de 19 mil cargos durante el proceso electoral de 2027, cifra que mencionó al destacar la importancia de la designación.En tanto, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, exigió que la persona elegida sea independiente del gobierno y no reciba instrucciones de ninguna fuerza política.Aunque consideró deseable alcanzar un consenso, manifestó su preocupación por la posibilidad de que Morena y sus aliados impulsen un perfil cercano al oficialismo.El priista también planteó revisar las facultades de la presidencia del INE y recuperar decisiones colegiadas en materia administrativa.