Omar Fierro pide respeto tras incómodo momento en casting

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Omar Fierro pide respeto para la carrera de actor que empezó hace 40 años luego de que viviera una experiencia desagradable en un reciente casting para una película.

Omar es uno de los rostros reconocidos de las telenovelas mexicanas, con una trayectoria de más de 40 años como actor, conductor y productor, antes de entrar al medio artístico, practicó futbol americano y estudió Ciencias Políticas en la UNAM.

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En 1982 comenzó a trabajar como modelo de comerciales y dos años después debutó en cine con "¡Cachún cachún ra-ra!"; su llegada a la televisión ocurrió en 1985 con la telenovela "Vivir un poco", producción que marcó el inicio de una carrera que pronto lo llevaría a convertirse en uno de los galanes más populares de la pantalla chica.Durante las décadas de los 80 y 90 alcanzó gran popularidad con melodramas como "Amor en silencio", donde interpretó a Ángel, y "Cuando llega el amor", en la que compartió protagonismo con Lucero, también participó en "Mi pequeña Soledad", junto a Verónica Castro, con quien mantuvo un romance.En 1995 se trasladó a Colombia para protagonizar "La sombra del deseo" y, a su regreso a México, se incorporó a TV Azteca, donde amplió su experiencia con papeles de villano y como conductor y productor de programas de entretenimiento.Fierro ha demostrado su capacidad para adaptarse a distintas etapas de la televisión, en 2018 regresó a Televisa y participó en producciones como "Hijas de la luna", "Mi fortuna es amarte" y "Eternamente amándonos"; más recientemente, interpretó al padre Benigno en "Amanecer" y se sumó a proyectos de formato corto para plataformas digitales.A la par de la actuación, ha desarrollado una faceta como conductor en programas como "Hoy" y "Qué buena hora", además de compartir su pasión por la cocina en espacios televisivos dedicados a la gastronomía.Omar Fierro contó a la prensa que en un reciente casting para una película logró convencer con su trabajo, sin embargo, el momento incómodo llegó cuando le preguntaron:"¿Cuántos seguidores tienes?"Le habían dicho que el papel le quedaba como anillo al dedo, sin embargo, ante la pregunta de sus seguidores en redes, él hizo una suma sencilla y reveladora:"40 años de actor, han transmitido sus telenovelas en 70 países, si los sumamos a todos yo creo que como 300, 400 millones; me dijo 'no, no, no'".Fierro enfatizó el trabajo que ha hecho en más de cuatro décadas, la preparación que implica y el respeto que pide para esta trayectoria."Hay que echarle muchas ganas a estudiar, a leer, a prepararte, a hacer cosas que lo hicimos durante muchísimos días, años haciendo este oficia, este trabajo, queremos que respeten este trabajo como actor".Omar Fierro tiene 256 mil seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma donde suele compartir contenido sobre su trabajo más que sobre su vida personal.