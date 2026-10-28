Aleks Syntek confiesa cuánto le afectó la acusación de supuesto abuso

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Aleks Syntek calificó como una "crisis necesaria" lo que le pasó la noche del 15 de septiembre, cuando tuvo un extraño comportamiento durante su presentación en la Delegación Benito Juárez.

Tras el escándalo y la polémica en redes sociales, confesó en entrevista con la revista "Quién", que se sentía abrigado por sus compañeros y amigos de la comunidad artística, sobre todo por su familia; calificó a sus hijos como el pilar más importante que tiene.

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Syntek puntualizó que no es ningún junior, como mucha gente lo califica, pues tiene una larga carrera artística que inició desde que era un niño; lo único que desea es que sus hijos y las nuevas generaciones cuenten con un ecosistema artístico agradable."No busco fama, ya la tuve, no me quejo de todo como dicen, sólo quiero un ecosistema artístico agradable para mis hijos, para las nuevas generaciones", dijo.Sobre lo que ocasionó desde hace unos años su declive fueron las acusaciones en su contra sobre un supuesto abuso a un menor de edad, el cantante mencionó al conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, y a Paty Chapoy."Me impactó mucho que Daniel Bisogno, que en paz descanse, se atreviera a señalarme como un tipo que había intentado abusar de un menor de edad, eso me hizo mucho daño porque soy un padre muy cercano a mis hijos y que ayudo a muchas causas de niños".Recordó que ayudaba a UNICEF, a Save the Children, cada año iba a los hospitales de cáncer para cantarles a los niños y llevarles juguetes, y lo hizo sin presumirlo, y cuando lo señalaron lo perjudicaron tanto que lo corrieron de todas estas instituciones y lo humillaron, recordó.Aleks compartió que la situación sinceramente lo trastornó; el quedarse sin esas actividades que amaba hacer lo afectó mucho."Hubiera querido que ese año Daniel Bisogno hubiera podido ir a cantarle a los niños suplantándome, porque no lo hizo, ni Pati Chapoy, ni la gente que habló mal de mí, ni los influencers, pero me dejaron sin esa chamba, y eso me dolió mucho, me trastornó, luego vino la pandemia".Sintek reflexionó sobre cómo reaccionar ante una crisis, y ahora sabe que lo mejor es actuar con cautela y mucha intuición en sus redes sociales, así como guardar silencio cuando está el escándalo en su punto más alto.