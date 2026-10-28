Jesús Ochoa sufre caída en elevador durante función teatral

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Luego de que se reportara que Jesús Ochoa había sido hospitalizado de emergencia tras desplomarse un elevador en el que se encontraba, su hija, Jesusa Ochoa, hizo uso de las redes sociales para hablar sobre el estado de salud del actor y aclarar lo sucedido.

A través de un comunicado, la joven actriz confirmó que su padre sí tuvo un accidente, pero no fue tan grave como llegó a reportarse. Y es que, en diferentes medios de comunicación se aseguró que Ochoa habría caído de una altura de 10 metros, lo que encendió alarmas entre sus seguidores.

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"Ante la información que circula sobre un supuesto accidente de Jesús Ochoa y una caída de 10 metros, aclaramos que esa versión es incorrecta", escribió.En el texto también se detalla que el incidente ocurrió durante una función de "Perfume de Gardenia", cuando uno de los elevadores del escenario falló y provocó que el actor cayera aproximadamente tres metros.Sobre el estado de Ochoa, la familia explicó que aunque sí presentó golpes y algunas lesiones, ninguna de ellos requirió de atención mayor, por lo que este fin de semana retomará sus compromisos laborales."Fue revisado por precaución y, afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias mayores. Se encuentra bien y estable".Jesusa finalizó su mensaje con un agradecimiento especial a los amigos, colegas y fans que le han hecho llegar muestras de cariño y solidaridad.Hasta el momento, el protagonista de "El segundo aire" no ha hecho ninguna declaración sobre lo sucedido.