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El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la cual busca proteger a las mujeres, adolescentes y niñas migrantes o desplazadas por la violencia de las redes de trata de personas, explotación laboral y maltrato por parte de autoridades.

Senado aprueba reforma para proteger mujeres migrantes

Durante la sesión ordinaria se avaló por unanimidad un dictamen para obligar a las instituciones del Estado mexicano a la protección de las mujeres frente a las violencias, que considere expresamente las situaciones de migración, refugio o desplazamiento como factores que pueden generar vulnerabilidades y necesidades diferenciadas.

Reforma obliga a instituciones a considerar migración como factor de vulnerabilidad

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La reforma, turnada a la Cámara de Diputados, destaca que las circunstancias deberán tomarse en cuenta en los modelos de atención y prevención, en la emisión de órdenes de protección y en el acceso a las políticas públicas, con el propósito de garantizar una respuesta adecuada y libre de discriminación.

En los argumentos de la reforma se indica que el objetivo de la iniciativa es contemplar de manera expresa la situación de las mujeres migrantes, quienes enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad que agravan los riesgos de violencia de género.

Lo anterior porque las mujeres migrantes, tanto nacionales que se desplazan al interior del país como extranjeras en tránsito o residencia, están expuestas a violencias múltiples e interseccionales; violencia sexual, trata de personas, explotación laboral, discriminación institucional y obstáculos en el acceso a la justicia.