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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Dereck "N" y Jessica "N", investigados por su probable participación en el delito contra la biodiversidad, en su modalidad de transporte de ejemplar de fauna silvestre sujeto a protección especial y regulado por tratados internacionales.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad y formuló imputación.

En atención a la Defensa Pública Federal, quien solicitó una salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, y de conformidad con la parte ofendida, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se acordó que Dereck "N" realizará la reparación del daño por la cantidad de 31 mil pesos.

La autoridad judicial, además, condicionó a ambos imputados a residir en un lugar determinado, así como no volver a poseer un ejemplar en peligro de extinción. El mono araña quedó a disposición de la PROFEPA.

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De acuerdo con los hechos, el 14 de marzo de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Civil Estatal, División Caminos detuvieron a Dereck "N" y Jessica "N", cuando circulaban por la carretera San Luis Potosí-Matehuala, con un mono araña, de color negro, el cual se localizó en una caja de cartón, cubierta con una frazada.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.