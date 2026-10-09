Fox y Calderón son "jóvenes prominentes", dice Sheinbaum

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Ante la presencia de Vicente Fox y Felipe Calderón en la vida política del país y rumbo a las elecciones del 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum ironizó que son "jóvenes prominentes", pues partidos de oposición no cuentan con representaciones juveniles: "van muy bien, ahí la llevan", declaró esta mañana.

"Lo que llama la atención son sus cuadros políticos, jóvenes, prominentes, como Vicente Fox. A ver, díganme otras figuras así muy prominentes... Entonces, como no hay muchas, pues, piensan que hay que sacar a los expresidentes. Y sale el joven Vicente Fox, a publicar, a hacer política. Está bien, adelante, tienen el camino abierto", se burló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de octubre, la jefa del Ejecutivo criticó a los expresidentes Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como al Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC): "Es el PRIAN, o el MCPRIAN".

"4 doritos después... vino el desafuero"

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"Fox llega al gobierno y dice, lo que promete al pueblo de México, es democracia. Porque como había habido más de 70 años de un solo partido, pues viene el primer cambio de partido y promete democracia. Cuatro doritos después, como dicen, cuatro años después viene el desafuero. O sea, evitar que López Obrador participe en la elección del 2006", dijo.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que Vicente Fox se "arrepintió" por las movilizaciones populares en respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Además, acusó que en 2006, Felipe Calderón llegó a la presidencia a través de un fraude electoral orquestado por Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces IFE.

"¿Cómo va a hablar de democracia, quien hizo un fraude electoral?, ¿Cómo va a hablar de democracia quien le inventó un delito a una persona para que no pudiera participar en una elección?. Pero se les olvida, ¿cómo Calderón va a hablar de democracia si llegó con un fraude electoral al gobierno?, ¿cómo Salinas va a hablar de democracia si llegó con otro fraude electoral al gobierno? Es importante señalarlo, para los jóvenes que no vivieron todo este proceso", indicó la mandataria.

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Sheinbaum Pardo expresó que en períodos pasados, los expresidentes no opinaban sobre gobiernos ni candidatos, lo que llamó una ley no escrita. Sin embargo, precisó que tienen derecho a participar en foros o en eventos de figuras opositoras y se dijo contenta de que lo hagan.

"Tienen derecho adelante, yo muy contenta, porque imagínense, ellos mismos hablan de libertad de expresión, de que no hay libertad de expresión del país y tienen toda la libertad para decir lo que quieran, lo que quieran: ofensas, groserías, toda la libertad. Entonces, claro que estoy muy contenta de que puedan participar porque lo que demuestran es que hay plena libertad de expresión en nuestro país. Porque es una contradicción que ellos hablan de que no hay libertad de expresión y ellos tienen toda la libertad para hablar. Y además van muy bien, ahí la llevan", ironizó la presidenta.