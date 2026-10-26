Fallece Eric Bauza, actor de doblaje a los 46 años

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El actor de doblaje Eric Bauza murió a los 46 años, como se dio a conocer a través de sus redes sociales. Hasta el momento, se desconoce detalles sobre su deceso, pero la consternación por su partida es vasta pues, en años recientes, prestó su voz a personajes de los Looney Tunes, como Bugs Bunny y el Pato Lucas; su última participación fue en "Coyote vs Acme".

Anuncio oficial y causa del fallecimiento

Fue durante las primeras horas de este lunes que, a través de la cuenta de Instagram de Bauza, su equipo -en representación de la familia del actor- compartió una publicación dando a conocer la noticia.

La información proporcionada fue escueta, pero, entre los datos compartidos, sus representantes afirmaron que, en breve, darían a conocer más detalles acerca del deceso de Bauza que, quien tenía sólo 46 años.

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Por su parte, "The Hollywood Reporter" publicó que, según un médico forense de Los Ángeles, la muerte de Eric se habría debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Trayectoria y legado en el doblaje

46 años y una prolífica carrera en el mundo del doblaje; su nombre era reconocido en el mundo de los Looney Tunes, pues prestó su voz a diferentes personajes de la franquicia de dibujos animados en los últimos 15 años, entre ellos, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Porky y Marvil, el marciano, por mencionar algunos.

Luego de que se diera a conocer la noticia de su muerte, el presidente de Warner Bros., Channing Dungey, dedicó unas palabras a Bazua, expresando que su talento era tan inmenso como el de Mel Blanc (1908 - 1989), el actor de voz original de los Looney Tunes.

"Eric Bazua fue un talento vocal único, que brindó alegría y risas a millones de personal en todo el mundo, Eric afirmaba que continuar con el legado de los Looney Tunes fue uno de sus mayores honores en la vida, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación".

El último proyecto en el que participó fue en "Coyote vs Acme", en donde dobló al señor Coyote, quien viaja a la ciudad para demandar a Acme, debido a la poca funcionalidad de los productos que, por décadas, ha adquirido, en búsqueda de atrapar al Correcaminos.

"Mucha gente con talento trabajó muy duro para hacer esta película, y poder verla celebrada por tantas personas en todo el mundo, realmente, ha hecho que la espera haya valido la pena", escribió el propio Eric cuando vio el impacto que causó el estreno de la cinta, la cual fue archivada por casi tres años, antes de su estreno.

En "Coyote vs Acame" también dobló a los personajes de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Elmer Fudd, Porky, el Correcaminos, Charlie el perro, el Gallo Claudio, entre otros.