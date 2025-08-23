Becas escolares son un pilar para la alimentación

Ciudad de México.- Las becas económicas que otorga el gobierno federal a estudiantes de bajos recursos de educación básica de escuelas públicas son insuficientes para la adquisición de los recursos que realmente mejorarían las condiciones de estudio de las y los alumnos, como útiles escolares y materiales educativos, asegura un reporte del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En la Evaluación de Impacto del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez se menciona que el personal directivo de algunos planteles aseguró que las personas destinaban la mayor parte del dinero de las becas a la alimentación.

Señala que aun cuando el porcentaje de personas becadas en municipios con grado de marginación alto y muy alto es elevado, esto no necesariamente significa que se esté focalizando a los hogares más pobres.

En los últimos años el porcentaje de población de tres a 29 años con ingreso inferior a la línea de pobreza que asiste a educación pública obligatoria y recibe beca disminuyó de 28.2% en 2016 a 22.7% en 2020 y a 25.9% en 2022.

Precisa que, del total de municipios con personas becadas, 32% se clasifican con grado de marginación alto y muy alto; 51% en grado de marginación bajo y muy bajo; y el restante 17%, en municipios con marginación media.

“Se observa un mayor número de estudiantes con beca del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez en municipios con niveles de marginación muy bajo”, expone el informe.

El informe indica que padres y madres manifestaron que ese apoyo económico, además de destinarlo a gastos educativos, como cuotas, uniformes y material escolar, también va a alimentación.

Resalta que una opinión generalizada entre las personas beneficiarias fue que la beca no es suficiente para cubrir los gastos que les permitirían darle una mejor educación y calidad de vida a las y los menores de edad.

Asegura que las transferencias económicas no atienden los factores que limitan el acceso a la educación en localidades de alta marginación, como la falta de escuelas, infraestructura y servicios de transporte asequible.