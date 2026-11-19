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El Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro) reportó que se registra una disminución del 58% en el número de carpetas de investigación por motivo del robo al interior de la red, en comparación de lo que va del 2025 con el 2026.

Reducción de robos en el Metro CDMX

Lo anterior, externó el organismo, es resultado de las acciones de seguridad implementadas mediante el operativo Quetzalcóatl, que implica el despliegue de 5 mil 800 policías en las 12 líneas.

Mediante un comunicado, el STC detalló que entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 33 carpetas de investigación por robo con violencia, mientras que en el mismo periodo de 2026 se contabilizaron 14, lo que representa una reducción del 58%.

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"De enero a octubre del presente año, en los 14 casos reportados se logró la presentación de los presuntos responsables ante el Ministerio Público", afirmó.

Operativo Quetzalcóatl y acciones de seguridad

Asimismo, el Metro refirió que, en los meses de marzo, abril, mayo y junio, hubo cero delitos de robo con violencia. Mientras que en septiembre y octubre se contabilizó un caso en cada mes, de acuerdo con el número de carpetas de investigación reportadas.

El operativo Quetzalcóatl, que inició por instrucción del director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, en mayo de 2025 cuenta con 5 mil 800 efectivos de la SSC-CDMX asignados a las 12 Líneas.

"Entre sus acciones contempla recorridos continuos e itinerantes en estaciones y trenes, ello con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para disminuir de forma permanente la incidencia delictiva en la red", expuso en el comunicado.