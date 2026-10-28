Blanca Cruz, presidenta interina del INE

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a la consejera Blanca Cruz para que sea la presidenta interina del organismo mientras la Cámara de Diputados designa una nueva presidencia, para concluir el periodo de nueve años que correspondía a Guadalupe Taddei.

En reunión privada, los 10 consejeros del INE decidieron postular a Blanca Cruz como presidenta interina, votar su designación oficial en el Consejo General y enviar la notificación a San Lázaro.

Una de las primeras decisiones colegiadas fue cancelar todos los contratos del instituto hasta nuevo aviso, revisar los ya existentes y solicitar renuncias a funcionarios del organismo implicados en el escándalo de Taddei, la expresidenta del INE. Se comprometió a no utilizar los "superpoderes" a los que tiene derecho la presidencia.

"Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado, lo digo a título personal y se los reitero a mis colegas, no es una posibilidad que vayamos a utilizar, tenemos que consensuar cada movimiento para poder avanzar en esta solidez institucional", dijo Blanca Cruz.

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Las tres renuncias que los consejeros pidieron en colegio fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes participaban en reuniones con el empresario ligado a Taddei, Alfredo Hernández.

Blanca Cruz tiene una amplia trayectoria en el oficio electoral, desde los 20 años trabajando en el Servicio Profesional de Carrera en el INE y hasta que llegó a ser consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

En la gestión de Cruz como presidenta del IEE Puebla, la empresa Comercializadora JVLY, vinculada al conglomerado de empresas de José Alfredo Hernández Casillas, recibió al menos un contrato por 129 millones 700 mil pesos.

El IEE contrató a la empresa ligada al clan Taddei en marzo de 2024 para el suministro de material electoral y de simulacro que se utilizó en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2024.