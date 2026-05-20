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Versa choca contra poste en el Río Santiago

El conductor resultó solo con golpes tras perder el control a la altura del puente Carlos Magno

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 08:56 a.m.
A
Versa choca contra poste en el Río Santiago

El conductor de un automóvil Nissan Versa gris resultó solo con golpes, luego de impactarse contra un objeto fijo en el bulevar Río Santiago.

El reporte se registró después de las 06:00 horas, cuando el vehículo circulaba con dirección al oriente. Al llegar a la altura del puente Carlos Magno, el conductor perdió el control hacia su derecha y terminó impactado contra la guarnición y un poste metálico de alumbrado público.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos.

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