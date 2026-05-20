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Choque deja una persona lesionada en San Miguelito

El percance ocurrió en el cruce de Miguel Barragán e Independencia

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 08:10 a.m.
A
Choque deja una persona lesionada en San Miguelito

Una persona resultó lesionada tras el choque entre dos automóviles registrado en el cruce de las calles Miguel Barragán e Independencia, en el barrio de San Miguelito.

El reporte fue recibido por las autoridades antes de las 23:00 horas del martes.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a una persona que presentó golpes tras el accidente.

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