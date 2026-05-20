Choque deja una persona lesionada en San Miguelito
El percance ocurrió en el cruce de Miguel Barragán e Independencia
Una persona resultó lesionada tras el choque entre dos automóviles registrado en el cruce de las calles Miguel Barragán e Independencia, en el barrio de San Miguelito.
El reporte fue recibido por las autoridades antes de las 23:00 horas del martes.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a una persona que presentó golpes tras el accidente.
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