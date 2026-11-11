Ellas son las niñas genio mexicanas que están en la mira de Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto especial atención en los proyectos de dos niñas genio mexicanas que desde temprana edad buscan apoyo en sus proyectos científicos y la visibilidad para que sus sueños científicos se vuelvan realidad en el país.

Daira Martínez Mejía, de 9 años y originaria de Querétaro, así como la chiapaneca Xóchitl Guadalupe Cruz López, de 16 años, son dos menores que desde sus estados han llevado su determinación y amor por la ciencia a la construcción de dos proyectos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas ya conocen a la Presidenta de México puesto que en el caso de Xóchitl, la mandataria la invitó y recibió personalmente en Palacio Nacional el pasado 5 de noviembre. En tanto, la pequeña Daira coincidió ayer con la jefa del Ejecutivo en el "Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026" realizado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).La pequeña Daira Martínez Mejía es una niña que con tan solo 9 años es estudiante de la Universidad América Latina y autora de 5 libros, tres de ellos ya publicados y compartidos en varios países como Austria, Colombia, Estados Unidos y su natal México.El reconocimiento a la menor, quien ayer participó junto a otras niñas y niños en el encuentro de Estudiantes en Ciencias 2026, deriva de que actualmente está nominada como primer lugar en Austria en los Latin American Leaders Awards, un premio en la categoría "Mujeres auténticas de América Latina" por su impulso y destacado amor por la ciencia.También impulsa el Proyecto Fénix con el que busca una oportunidad de seguir difundiendo y divulgando la ciencia, además se dijo en la búsqueda de un nuevo proyecto, el cual busca transformar astronautas análogos sin que sufran por condiciones económicas."Soy un sueño que se construye cada día, una niña que piensa en grande y comienza en pequeño, que busca aportar al cuerpo, al conocimiento, de forma sólida, y desde la ciencia bien hecha anticipar y resolver los retos que enfrentamos", afirmó la menor durante su participación en el evento.Por su parte, la joven Xóchitl Guadalupe fue reconocida por la presidenta Sheinbaum Pardo tras su invento de un calentador de agua certificado que aprovecha la energía solar para disminuir el desperdicio de este líquido.Su creación generó impacto debido a que fue construido con material reciclado y de bajo costo que puede beneficiar a zonas vulnerables del país.En su encuentro con Xóchitl, la mandataria federal pidió apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Energía (Sener) para ponerse en contacto con la joven científica y difundir su proyecto.La menor consideró que su artefacto puede ocuparse en comunidades que más lo necesiten del país y no solo en su natal Chiapas, por lo que agradeció el apoyo de la Presidenta y contó que ya es implementado en seis domicilios de su región.Cabe destacar que calentador solar de este tipo cuesta cerca de 500 pesos y ahorra hasta tres meses de gas, por lo que resulta económico y efectivo obtenerlo.El apoyo a Xóchitl comenzó en redes sociales tras un video del influencer Alexis Omman, quien pidió a la presidenta de México que recibiera a la niña y el invento alcanzara más visibilidad. Hasta ahora la pequeña inventora ha recibido apoyo en redes y ya obtuvo una beca por parte del rector de la Universidad Anáhuac Querétaro para que siga estudiando y formándose como inventora mexicana.-----Sheinbaum anuncia apoyo a menores geniosFrente a la pequeña Daira, la Presidenta reconoció y abrazó a la menor y de cara a los otros menores genios que han ganado premios por inventos en distintas ramas de la ciencia, Sheinbaum Pardo anunció un fondo de 100 millones de pesos para desarrollar proyectos, una convocatoria permanente con recursos económicos para competencias nacionales e internacionales, así como garantizó el apoyo para el registro fácil de los inventos e investigaciones de los pequeños.De acuerdo con la mandataria federal, desde el martes 10 de noviembre se abrió una convocatoria permanente destinada a quienes quieran participar en alguna competencia nacional o internacional y no tengan recursos suficientes para hacerlo.