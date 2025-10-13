C. Brugada convoca al diálogo abierto

Ciudad de México.- En un mensaje en el que se dijo abierta a las críticas constructivas, sin dejar de replicar lo que considera sin fundamentos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México y convocó a tener un diálogo entre poderes de manera periódica.

En poco más de una hora, la mandataria capitalina refrendó su compromiso de gobernar “para todos” y propuso hacer un “ejercicio republicano” de diálogo entre poderes de manera periódica, para construir una agenda común en favor de la ciudadanía.

“Afirmo que estamos cumpliendo todos los compromisos que hicimos, superamos los desafíos que hemos enfrentado, llegamos a nuestro primer año de gobierno con toda la fuerza para seguir transformando”, subrayó.

Aseveró que escuchó detenidamente cada uno de los posicionamientos que hicieron las distintas bancadas previo a su informe y aseveró que su gobierno acepta críticas constructivas y legítimas y “también replicamos lo que consideramos no tiene fundamentos”.

“Gobernamos para todas, para todos y para todes; respetamos la pluralidad de la Ciudad, compartimos la gran responsabilidad de gobernar esta Ciudad de la mano con alcaldes y alcaldesas con quienes trabajamos todos los días”.