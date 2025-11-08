C. Sheinbaum rechaza recorte a universidades

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe ningún recorte presupuestal a las universidades públicas, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 por la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, acusó un abandono a las juventudes en el periodo neoliberal, luego de darse a conocer que el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue un menor de edad de 17 años.

Además, rechazó que en el gobierno del expresidente López Obrador se haya abrazado a la delincuencia.

Precisó que los ajustes detectados en algunas instituciones, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) fueron resueltos y se les va a reponer. “No hay recorte presupuestal. Ninguna universidad ha tenido recorte. El Politécnico y el TecNM tuvieron una pequeña disminución, muy pequeña, y se las vamos a reponer”, afirmó.

La Presidenta también destacó los avances en el programa de capacitación en inteligencia artificial (IA) y tecnologías digitales, impulsado en coordinación con el TecNM, el IPN y alrededor de 20 empresas nacionales y globales del sector tecnológico. Explicó que el proyecto contempla un curso presencial para 10 mil jóvenes, que se iniciará en enero de 2026 en distintas sedes del TecNM.

Los participantes podrán obtener una certificación oficial avalada por las instituciones públicas. Asimismo, la Mandataria federal señaló que los contenidos estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma Saberes MX, presentada esta semana, para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Quienes busquen certificarse deberán aprobar los exámenes correspondientes a través de las universidades públicas.