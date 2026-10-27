Abandonan cabeza humana al exterior de Ayuntamiento de Mazatlán

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En el exterior de las oficinas de ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán fue localizada una cabeza humana a la que le colocaron una cartulina con un mensaje alusivo a terrenos, por lo que las autoridades de seguridad pública buscan el resto del cuerpo.

La madrugada de este martes llamadas a las líneas de emergencia alertaron a la policía sobre una extraño envoltorio en uno de los pasillos del Palacio Municipal por lo que, al acudir a verificar, descubrieron que se trataba de una cabeza humana.

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El personal de Fiscalía General del Estado (FGE) cercaron con cinta amarilla para resguardar la zona e iniciar los primeros trabajos y peritajes respectivos, para integrar una carpeta de investigación sobre este hallazgo.Se conoce que junto a la cabeza humana fue colocada una cartulina con un mensaje intimidatorio que referente a terrenos del puerto, sin que se conozcan mayores detalles del texto encontrado.