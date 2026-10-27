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Preparativos para Show Run de "Checo" Pérez generan cierres viales

Peatones y ciclistas presentan confusión y cambios en rutas por instalación del evento en Paseo de la Reforma.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 04:37 p.m.
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Preparativos para Show Run de Checo Pérez generan cierres viales
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      A un día de que se lleve a cabo el Show Run del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, en Paseo de la Reforma, la habilitación de la estructura ha causado cierres viales, la desviación de la Línea 7 del Metrobús y confusión en algunos peatones.


      El cierre de carriles centrales de Reforma se registra desde la Puerta de los Leones, en Chapultepec, hasta la glorieta del Ángel de la Independencia; sin embargo, los autos y unidades del Metrobús debían salir o incorporarse a carriles centrales desde la glorieta del Ahuehuete o de Las y los Desaparecidos.

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      La circulación está abierta por carriles laterales, lo que derivó en algunos embotellamientos en la zona.
      Las estaciones del Metrobús, colocadas en carriles centrales, están inhabilitadas; los usuarios suben y bajan en carriles laterales.
      Por otro lado, la ciclovía que corre por Paseo de la Reforma está habilitada, incluso por la zona donde se llevará a cabo el Show Run.
      Sin embargo, esta mañana algunos ciclistas circulan por la banqueta entre la gente.
      Por otro lado, peatones que no sabían del evento preguntaban a algún oficial o a parte del equipo que trabaja en la instalación para la carrera sobre las zonas para cruzar Paseo de la Reforma.
      "¿Por dónde me queda más lejos para cruzar? ¿Para allá o para Chapultepec?", preguntó un oficinista que caminaba por la zona.
      En la zona, las vallas han sido colocadas en su totalidad, formando un circuito que abarca de la columna del Ángel de la Independencia hasta la de la Diana Cazadora.
      En ambas glorietas hay pantallas para poder ver el evento.
      El Show Run está programado para el miércoles 28 de octubre a partir de las 10 horas.

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