Cae cabecilla del Tren de Aragua

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, de 29 años, líder y principal operador en México de la organización delictiva venezolana Tren de Aragua.

También fueron arrestados sus colaboradores Lucas Alberto Vielma Rojas, de 37 años, brazo derecho de Nelson, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36. Los tres son de nacionalidad venezolana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los tres cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas, delincuencia organizada, se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la CDMX.

Al realizar recorridos de seguridad en la Ciudad de México, y al ver que no ponían en peligro a la ciudadanía, identificaron a Nelson y lo detuvieron junto con dos hombres.

Al efectuarles una inspección les incautaron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos tienen orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Además, Nelson es señalado por ser autor intelectual y material de diversos feminicidios.

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, felicitó a García Harfuch por la detención del líder del Tren de Aragua: “¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana”.

En febrero pasado, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Además, Washington también catalogó como terroristas a la banda delincuencial trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), que tiene presencia en Estados Unidos y Centroamérica.