logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae cabecilla del Tren de Aragua

Está ligado a homicidio, secuestro, extorsión y otros

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Cae cabecilla del Tren de Aragua

Ciudad de México.-  Autoridades federales detuvieron a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, de 29 años, líder y principal operador en México de la organización delictiva venezolana Tren de Aragua.

También fueron arrestados sus colaboradores Lucas Alberto Vielma Rojas, de 37 años, brazo derecho de Nelson, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36. Los tres son de nacionalidad venezolana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los tres cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas, delincuencia organizada, se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la CDMX.

Al realizar recorridos de seguridad en la Ciudad de México, y al ver que no ponían en peligro a la ciudadanía, identificaron a Nelson y lo detuvieron junto con dos hombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al efectuarles una inspección les incautaron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos tienen orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Además, Nelson es señalado por ser autor intelectual y material de diversos feminicidios.

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, felicitó a García Harfuch por la detención del líder del Tren de Aragua: “¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana”.

En febrero pasado, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Además, Washington también catalogó como terroristas a la banda delincuencial trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), que tiene presencia en Estados Unidos y Centroamérica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La corrupción es una traición: CS
La corrupción es una traición: CS

La corrupción es una traición: CS

SLP

El Universal

No puede tener cabida en las instituciones, por eso se debe sancionar con firmeza, resalta

Lerma, desde hace un mes está bajo el agua
Lerma, desde hace un mes está bajo el agua

Lerma, desde hace un mes está bajo el agua

SLP

El Universal

Joyeros analizan cerrar negocios
Joyeros analizan cerrar negocios

Joyeros analizan cerrar negocios

SLP

El Universal

Zarpa desde NY el “Cuauhtémoc”
Zarpa desde NY el “Cuauhtémoc”

Zarpa desde NY el “Cuauhtémoc”

SLP

EFE

El buque escuela accidentado vuelve al país