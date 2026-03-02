Cae "El Congo", integrante de la célula que atentó contra Manzo

En un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y fuerzas federales, fue detenido Gerardo "N", alias "El Congo", identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El detenido también está vinculado con extorsiones a productores de aguacate y limón, secuestros, homicidios y agresiones a grupos rivales en la región.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención se logró tras un trabajo coordinado de investigación de campo e inteligencia, que permitió identificar a Gerardo "N" como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan.

"Se le relaciona con la célula delictiva responsable del atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, así como con actividades de extorsión a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios", detalló la dependencia en su comunicado.

El operativo contó con la participación de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Tras su captura, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que Gerardo "N" operaba bajo las órdenes de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", detenido en noviembre de 2025.

"Las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables", afirmó.

Cae Alan "N" por asesinato de Carlos Manzo

El 24 de febrero, la Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de Alan "N", implicado en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones, Alan "N" habría facilitado un taxi para trasladar a los autores materiales del crimen a la zona de Tiamba, donde fueron localizados sin vida días después.

El Fiscal Carlos Torres Piña indicó que Alan "N" mantenía coordinación con Alejandro Baruc "N", alias "El Kaoz", presunto líder de una célula criminal generadora de violencia en Parácuaro.