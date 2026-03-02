logo pulso
Pachuca busca recomponer el rumbo ante Necaxa en el Hidalgo

Tuzos quieren sacudirse la derrota ante Mazatlán; Rayos llegan con dos tropiezos al hilo

Por El Universal

Marzo 02, 2026 08:08 a.m.
A
Pachuca busca recomponer el rumbo ante Necaxa en el Hidalgo

Los Tuzos del Pachuca sufrieron una inesperada derrota ante el Mazatán FC (0-1), lo que significó que el cuadro hidalguense perdiera el paso y dejara escapar la oportunidad de acercarse más a los primeros tres lugares de la tabla general.

Este martes, en partido de la fecha 9 del Clausura 2026, Pachuca recibirá a los Rayos del Necaxa, cotejo que abrirá las acciones de media semana.

Los de la Bella Airosa suman 14 unidades y se colocan en la quinta posición.

Por su parte, los Rayos del Necaxa no levantan el vuelo, una vez más el equipo que dirige Martín Varini sumó su segunda derrota consecutiva ante León (2-1), anteriormente habían caído en casa 0-3 frente a Toluca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los números de visitante del equipo hidrocálido se han emparejado, de cuatro salidas: dos victorias y dos derrotas.

Necaxa tiene 9 puntos y ocupa el puesto 12 de la general.

Martes 2 de marzo.

Pachuca vs Necaxa

Estadio: Hidalgo

Hora: 19:00 horas.

TV: FOX ONE.

SLP

El Universal

Tuzos quieren sacudirse la derrota ante Mazatlán; Rayos llegan con dos tropiezos al hilo

