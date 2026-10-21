Cae El Nenuco, operador del Cártel de Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Arturo Enrique Guillén García "El Nenuco" o "Kike", de 29 años, por los crímenes de asociación delictuosa, delitos cometidos contra integrantes de las instituciones policiales del Estado, además de homicidio calificado.

Es identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, además fue integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los uniformados le aseguraron armas largas de fuego, cargadores, cartuchos y 3 vehículos.

De acuerdo con las investigaciones, es operador independiente de contrabando de personas y desde el 27 de octubre de 2023 contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Baja California.

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Asimismo, se le relaciona con una célula criminal involucrada en el ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, así como en el homicidio del exalcalde Librado Álvarez Vizcaíno, hechos ocurridos en mayo de 2023.

En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y SSPC, GN, Sedena y Fiscalía General de la República (FGR).