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CHILPANCINGO, Gro.- Vicente Jaimes Zagal, alias "Wero", expresidente municipal de Tetipac, Guerrero, fue detenido ayer en el municipio de Pilcaya por elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) derivado del delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera, por hechos ocurridos el 27 de junio pasado.

El gabinete de seguridad del gobierno federal informó que el exalcalde está vinculado con "La Familia Michoacana". Explicó que Jaimes Zagal fue detenido porque el 27 de junio de este año amenazó a trabajadores de una empresa refresquera para que le entregaran el producto y él se convirtiera en el único distribuidor en el municipio de Tetipac. De no hacerlo, amenazó con hacerle daño a los empleados y a los camiones repartidores.

"El detenido, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, está vinculado con el grupo delictivo ´La Familia Michoacana´ y se le relaciona con el control de la comercialización de productos en dicho municipio", indicó el gabinete de seguridad.

Fue puesto a disposición del juez de Control en Guerrero para continuar con las investigaciones.

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Jaimes Zagal fue presidente municipal del municipio de Tetipac de 2018 a 2021, postulado por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. En 2021 intentó reelegirse como candidato de Acción Nacional, pero perdió la elección.

De acuerdo con versiones, Jaimes Zagal es familiar de José Ranulfo Zagal Maldonado, alias "El Rani", preso en el penal de El Altiplano, cumple una condena de 70 años por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.