Multimedia

Nacional

Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Cuatro hombres identificados como generadores de violencia fueron detenidos por fuerzas estatales y federales en el municipio de Tabasco, en los límites con Aguascalientes. Los hechos ocurrieron tras un enfrentamiento en el que hombres armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad.

Se informó que uno de los detenidos, identificado como César Alberto “N”, de 31 años, es de nacionalidad salvadoreña y fue señalado como exmilitar en su país de origen. 

Autoridades de Seguridad Pública de Zacatecas indicaron que derivado de actividades de inteligencia se desplegó un operativo en Tabasco, y cuando las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) patrullaban la zona identificaron a cuatro hombres en una camioneta, quienes abrieron fuego. Los efectivos repelieron la agresión y lograron la detención de todos los individuos.

Se aseguraron cuatro armas largas de distintos calibres, además de 40 dosis de marihuana y 11 envoltorios con una sustancia granulada similar a la droga cristal. También se recuperaron dos vehículos con reporte de robo, una Nissan Rogue con placas sobrepuestas de San Luis Potosí y una Chevrolet Silverado con placas sobrepuestas del estado de Texas, Estados Unidos.

