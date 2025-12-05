logo pulso
Nacional

Ponen en duda feria de Chilpancingo

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
Ponen en duda feria de Chilpancingo

Chilpancingo, Gro.- La celebración de los 200 años de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, la fiesta más importante de este municipio, podría no llevarse a cabo.

El alcalde Gustavo Alarcón Herrera (PRI) había anunciado que este jueves se definía si habrá feria o no, que lo decidirían en la sesión de la Mesa de Construcción de la Paz, pero hasta las 21:00 horas no se había hecho ningún pronunciamiento por parte del ayuntamiento.

Sin embargo, a dos semanas de que inicie la fiesta casi la mitad de los integrantes del Consejo Consultivo y del patronato de la feria han renunciado y varios contingentes de barrios tradicionales ya dijeron que no participarán en las danzas, ante las amenazas por parte de grupos criminales.

La mañana de este jueves la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de la Mesa de Construcción de la Paz en Casa Guerrero, en la que estuvo presente el alcalde Gustavo Alarcón.

Al término de la reunión, la mandataria aseguró que los gobiernos estatal y federal tienen la “disposición para acompañar las actividades de fin de año que el gobierno municipal de Chilpancingo determine realizar”.

