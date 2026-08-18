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Caen dos por intento de asalto al jefe del C5

La SSC confirmó que se trató de una tentativa de robo frustrada

Por El Universal

Agosto 18, 2026 11:41 a.m.
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Caen dos por intento de asalto al jefe del C5
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      Autoridades capitalinas han detenido a dos personas relacionadas con el intento de asalto que sufrió el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, la semana pasada, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

      Este lunes, en conferencia de prensa, el jefe de la Policía capitalina confirmó la hipótesis de que se trató de un intento de robo, con base en el análisis de videocámaras, así como con las detenciones que se hicieron.

      "Se confirma la hipótesis de tentativa de robo. Esta está sustentada en el análisis que se ha hecho de la videovigilancia; en la detención que se realizó, en una detención posterior y, entre otros elementos, también en la misma mecánica", indicó.

      "Está corroborado que fue una tentativa de robo frustrada y nos da mucho gusto que esté bien nuestro compañero", precisó al recordar que el primer sujeto fue detenido con la réplica de un arma.

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      El pasado 11 de agosto, Guerrero Chiprés fue víctima de un intento de asalto cuando se desplazaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

      El hecho ocurrió en el cruce de la calle Abraham González y avenida Morelos, donde un grupo de sujetos intentó interceptar el vehículo en el que viajaba el funcionario junto con sus escoltas.

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