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Seguridad

Detienen a dos con presunto cristal en Axtla y Cárdenas

Uno de los detenidos estaría relacionado con robos a comercios, transeúntes y vehículos, según la SSPC

Por Redacción

Agosto 18, 2026 11:21 a.m.
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Detienen a dos con presunto cristal en Axtla y Cárdenas
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      Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en operativos realizados en los municipios de Axtla de Terrazas y Cárdenas, donde les aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, mediante labores de inteligencia, agentes estatales ubicaron en la zona urbana de Axtla de Terrazas a Enoch "N", de 46 años.

      Durante una inspección de seguridad, los policías le encontraron 10 dosis de una sustancia granulada y cristalina, con características de la droga sintética conocida como cristal.

      En una acción distinta, realizada en el municipio de Cárdenas, elementos de la GCE detuvieron a Abraham "N", de 31 años, a quien le aseguraron tres dosis de una sustancia similar al cristal.

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      De acuerdo con información de inteligencia citada por la SSPC, este último estaría relacionado con probables robos a comercios, transeúntes y al interior de vehículos.

      Los dos detenidos, junto con las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

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