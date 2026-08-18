Detienen a dos con presunto cristal en Axtla y Cárdenas
Uno de los detenidos estaría relacionado con robos a comercios, transeúntes y vehículos, según la SSPC
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en operativos realizados en los municipios de Axtla de Terrazas y Cárdenas, donde les aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, mediante labores de inteligencia, agentes estatales ubicaron en la zona urbana de Axtla de Terrazas a Enoch "N", de 46 años.
Durante una inspección de seguridad, los policías le encontraron 10 dosis de una sustancia granulada y cristalina, con características de la droga sintética conocida como cristal.
En una acción distinta, realizada en el municipio de Cárdenas, elementos de la GCE detuvieron a Abraham "N", de 31 años, a quien le aseguraron tres dosis de una sustancia similar al cristal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con información de inteligencia citada por la SSPC, este último estaría relacionado con probables robos a comercios, transeúntes y al interior de vehículos.
Los dos detenidos, junto con las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Detienen a dos con presunto cristal en Axtla y Cárdenas
Redacción
Uno de los detenidos estaría relacionado con robos a comercios, transeúntes y vehículos, según la SSPC
Hallan en Fenapo decenas de autos robados (fotos)
Pulso Online
Fueron trasladados a una pensión donde quedaron a disposición de la autoridad competente
Camioneta choca contra taxi; pasajera resulta lesionada
Huasteca Hoy
Una adulta mayor fue trasladada a un hospital tras el accidente ocurrido a la altura del fraccionamiento Altavista