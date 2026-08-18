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Seguridad

Enfermero provoca choque por alcance en bulevar México-Laredo

El percance ocurrió cerca de la zona centro de Ciudad Valles; no hubo personas lesionadas

Por El Universal

Agosto 18, 2026 11:23 a.m.
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Enfermero provoca choque por alcance en bulevar México-Laredo
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      CIUDAD VALLES. Un joven enfermero provocó un choque por alcance la mañana de este martes sobre el bulevar México-Laredo, cerca de la zona centro de la ciudad.

      El hombre conducía un Nissan Sentra azul, modelo atrasado, en dirección de sur a norte, cuando impactó por detrás a una camioneta Hyundai blanca tipo SUV.

      El accidente ocurrió en el carril central del bulevar, luego de que la conductora de la camioneta se detuvo ante la luz roja del semáforo. El conductor del Sentra no conservó la distancia suficiente y no alcanzó a frenar.

      A pesar de que ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración, ninguno de los involucrados resultó lesionado.

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      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio y pidieron a los conductores mover las unidades hacia un costado del bulevar para evitar afectaciones a la circulación.

      Minutos después, los involucrados llegaron a un acuerdo por los daños ocasionados.

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