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Al mes, hasta 20 órdenes de protección a mujeres por violencias: PJE

Las principales formas que se atienden son la física, sexual, psicológica y económica

Por Samuel Moreno

Agosto 18, 2026 11:29 a.m.
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Al mes, hasta 20 órdenes de protección a mujeres por violencias: PJE
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      Los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado (PJE) emiten en conjunto alrededor de 20 órdenes de protección al mes para mujeres víctimas de algún tipo de violencia, informó la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

      Explicó que estas medidas pueden ser solicitadas ante el Juzgado de Órdenes de Protección o cualquiera de los juzgados, los cuales están obligados a emitirlas dentro de las cuatro horas siguientes a que son solicitadas, debido al riesgo que representa la violencia para la integridad física y psicológica de las víctimas.

      Zarazúa Martínez señaló que en la entidad potosina se ha registrado un incremento en el número de órdenes de protección definitivas, como parte de la atención que brinda el Poder Judicial a los casos de violencia que llegan a los tribunales.

      Precisó que las principales formas de violencia que se atienden son la física, sexual, psicológica y económica, mientras que los casos de violencia vicaria todavía representan una proporción menor. Aunque se han recibido asuntos en los que se señala este tipo de conducta, no todos terminan acreditándose judicialmente como violencia vicaria.

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      La magistrada destacó la coordinación que mantiene el Poder Judicial con el Centro de Justicia para las Mujeres, al que consideró como uno de los primeros puntos de atención para quienes enfrentan situaciones de violencia. Desde ahí, explicó, se orienta a las víctimas para presentar la denuncia correspondiente y, cuando procede, llevar el caso ante los tribunales para su judicialización.

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