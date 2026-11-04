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Caen dos sujetos con 133 kilos de metanfetamina

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Caen dos sujetos con 133 kilos de metanfetamina
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales detuvieron a dos hombres que transportaban 133 kilos de metanfetamina, distribuidos en 89 paquetes ocultos en un doble fondo del piso de un semirremolque.

      Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad sobre la carretera federal libre México 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 033+450, los uniformados observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque, con placas de circulación de Texas, Estados Unidos, cuyo conductor, al notar la presencia de las autoridades, realizó maniobras evasivas.

      Los elementos le marcaron el alto para efectuar una revisión de seguridad y tras una inspección minuciosa, hallaron un doble fondo en el piso del semirremolque, donde localizaron la metanfetamina.

      Por lo anterior, dos hombres de 36 y 38 años fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con el vehículo y la droga asegurada, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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      En esta acción participaron SSPC, Sedena, Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

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