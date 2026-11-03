FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos

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Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron alrededor de 303 mil litros de posible hidrocarburo en un inmueble del ejido Las Puentes, municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde no hubo detenidos.

Dicha dependencia a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, detalló que, como parte de una investigación por hechos posiblemente constitutivos de crímenes en materia de hidrocarburos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), obtuvo de un juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León una orden de cateo.

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Durante su ejecución, personal de la Policía Federal Ministerial aseguró este predio, 303 mil litros de probable hidrocarburo, aproximadamente, seis tanques de almacenamiento, dos contenedores tipo frac tank, 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.Además, fueron asegurados cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad, una revolvedora de concreto, una tarima con 50 costales que contenían polvo blanco de composición aún no determinada, y diferente documentación de interés para la investigación.La Fiscalía General de la República afirmó que su Fiscalía Federal en Nuevo León continúa con las investigaciones correspondientes con el fin de determinar la procedencia y naturaleza de las sustancias aseguradas, así como las posibles responsabilidades penales derivadas de estos hechos contra quien o quienes resulten responsables.En la diligencia participaron también peritos de la FGR y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex). La seguridad perimetral corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Montemorelos, indicó.