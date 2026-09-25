INE aprueba cambio a imagen institucional gris en sesión de septiembre

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto para cambiar de nueva cuenta la imagen institucional, pasando de lila y violeta a gris, en menos de 15 días luego de la primera modificación para dejar el color "rosa cívico" atrás.

INE aprueba cambio imagen institucional gris en sesión de septiembre

En la sesión de la Junta, que primero se citó a las 18:30 horas y luego se pasó a las 20:30 horas, iniciando finalmente minutos después de las 21 horas, se aprobó el cambio por unanimidad.

No obstante, en su intervención, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) advirtió que la Coordinación Nacional de Comunicación Social no presentó un análisis del impacto presupuestal de este nuevo cambio, que se da después de las múltiples críticas que recibió el INE por usar una paleta parecida a la del gobierno de la Ciudad de México.

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Órgano Interno de Control señala observaciones al nuevo manual del INE

Entre las observaciones que el OIC tuvo al nuevo manual de identidad del INE está el plazo de tiempo con el que se presentó el cambio.

"El uso de plazos reducidos debe conservar su carácter excepcional y contar con una justificación de motivos detallada", advirtió.

También se refirió a que el manual de 2014 —el que establece el "rosa cívico" como color del INE— no se ha modificado, pese a que el nuevo proyecto refiere como el anterior manual el anterior, donde cambiaron la paleta de color a lila y violeta.

También, el OIC criticó que el proyecto no contenía un costo estimado de impacto presupuestal, sólo refiere que "la aplicación será gradual conforme lo permita la suficiencia presupuestal", sino especificar exactamente qué materiales se mantendrán por el tiempo de vida de uso y cuáles solo para fines estéticos serán modificados.

Otra observación que señaló el órgano interno de control del INE es que se encontraron cuatro inconsistencias gráficas, entre la tipología y código de color que está avalado en otros lineamientos del Instituto.

"Solamente se mencionan el tipo de colores que deben excluirse", señaló el contralor.

Coordinación de Comunicación Social del INE revisará observaciones sobre cambio

La Coordinación Nacional de Comunicación Social se comprometió a revisar a detalle esas observaciones y solventarlas eventualmente.