Sheinbaum defiende soberanía de México ante críticas de Trump

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A dos días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de droga, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que ninguna élite ni potencia extranjera puede definir el destino de la patria.

"Hasta ahora es el artículo 39 de nuestra Constitución, que dice la soberanía emana del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que sólo el pueblo de México puede definir su destino que ninguna potencia extranjera, ninguna élite puede definir el destino de la patria", expresó al destacar la figura de José María Morelos Pavón y su participación en la Independencia de México.

Al presentar el informe Honestidad y resultados Puebla, la mandataria federal comentó que el pueblo mexicano siempre ha luchado por la libertad: "por no ser esclavos, por la independencia, por ser un país independiente, por la soberanía, porque el pueblo determine el destino de la patria".

Indicó que la justicia social busca que nadie se quede atrás, que todos caminen juntos y por la democracia, que el pueblo decida quién gobierna sus estados y quién gobierna la presidencia de la República, lo que considera que es el fundamento de la nación. Además, destacó la Batalla de Puebla y lamentó que, desde hace décadas, figuras de oposición buscaron intervenciones de otros países en la vida política de México.

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"Los conservadores mexicanos, imagínense, desde entonces estaban de acuerdo con la invasión francesa. Querían que viniera alguien de fuera a gobernarnos. Incluso fueron por Maximiliano para que viniera a gobernar a México (...) Pero todos los revolucionarios estuvieron en contra de esa invasión. Por eso el pueblo de México hasta hoy tiene una marca, tiene un sello, lo lleva en el corazón: Nosotros decidimos en nuestro país México es un país libre, independiente y soberano. Luchamos por independencia soberanía, justicia social, libertad y democracia", reiteró.

Desde el Centro Expositor Puebla, estudiantes agrupados en el Movimiento 1968, el Movimiento de Trabajadores con Contrato Eventual de la Secretaria de Salud del Estado de Puebla y jóvenes en contra del Cablebús en la entidad, llamaron la atención de Sheinbaum con lonas y gritos al comienzo de su discurso. Aseguró que los atendería al término de este evento.

En el caso de los trabajadores del sector salud, exigieron la basificación y regularización de sus derechos laborales. Mientras que un grupo de jóvenes ambientalistas gritaban: "No al cablebús, no al cablebús", debido a que en los últimos meses se han organizado en contra de dicha obra de infraestructura, al advertir que generará la tala de cientos de árboles y la construcción afectará a vecinos y estudiantes en comunidades de la capital.

Después de disminuir las peticiones y luego de realizar un recuento por las 27 entidades que ha visitado en septiembre y en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la titular del ejecutivo federal hizo un repaso por la historia de México desde el inicio de la Independencia, intervenciones de Estados Unidos, Francia y España, así como el periodo de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana.

"Porque un pueblo que no tiene memoria, no tiene brújula, un pueblo que no sabe de dónde venimos difícilmente sabe a dónde va (...) Lo que significa la independencia de México: el pueblo movilizado, llamando a la independencia, a la libertad, a la justicia social. Eso no lo tiene ningún país en América Latina, eso solamente viene del pueblo de México que siempre ha luchado por su libertad y por su independencia", declaró.

Asimismo, la presidenta criticó los gobiernos de 1982 a 2018, encabezados por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ese sentido, destacó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el aumento al salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral y los programas del Bienestar.

"En 2018 llegamos los gobiernos que velamos por el pueblo, con principios, con bases, porque nosotros no llegamos impuestos por nadie. Llegamos elegidos por el pueblo y esos principios tienen que ver con una visión económica y una visión ética y moral. (...) Con la visión de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, cero corrupción en los gobiernos de la transformación", expresó.

El gobernador poblano Alejandro Armenta Mier respaldó apoyo a la mandataria federal y le agradeció que su equipo de trabajo visite su estado cada semana con el objetivo de supervisar avances del saneamiento del Río Atoyac. También le agradeció su atención a productores del campo, acciones de pavimentación y modernización de carreteras.

"Hoy recibimos a la primera mujer presidenta de México que orgullo tenerla en Puebla, en un movimiento que recuperó la idea de que el poder público debe servir a quienes históricamente fueron olvidados. Gracias, presidenta, por encabezar el segundo piso de la Cuarta Transformación en México por llevar a Puebla en su corazón y por ser su prioridad", comentó.

Durante su informe, la mandataria federal fue acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el director general del ISSSTE, Martí Batres; la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; y de María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar. El Centro Expositor cuenta con una capacidad de 50 mil personas y cientos de personas más permanecieron afuera a pesar de la lluvia que se presentó la noche de este jueves.

En la presentación de resultados, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Puebla, 667 mil personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 104 mil la Pensión para Personas con Discapacidad, 228 mil 234 la beca Benito Juárez para preparatoria, 118 mil con Producción para el Bienestar, 120 mil 598 con Fertilizantes Gratuitos, y 15 mil 140 con Sembrando Vida.

Anunció la construcción de 812 nuevos consultorios médicos del IMSS Bienestar, 69 mil viviendas para el Bienestar y destacó la repavimentación de calles en Puebla capital; la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa que conecta a la Mixteca poblana con la de Oaxaca y Guerrero; la ampliación de la carretera Amozoc Veracruz, las modernizaciones de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa y de la Autopista Puebla-Acatzingo; el saneamiento del río Atoyac; la construcción de 18 nuevas preparatorias; un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Desde las 13:00 horas de este jueves, cientos de simpatizantes arribaron a las instalaciones del Centro Expositor de la capital de Puebla para esperar y recibir a Sheinbaum. Al bajar de autobuses, recibían folletos titulados "Por amor a Puebla" —eslogan del mandatario estatal— y donde se destacan reducciones en diferentes crímenes.

Estos fueron entregados por trabajadores del gobierno estatal vestidos de guinda y quienes decían formar parte de "enlaces comunitarios". Además, en zonas aledañas, se observaron decenas de anuncios con publicidad del gobierno federal y del Segundo Informe de Gobierno de la titular del ejecutivo federal, así como de sus informes estatales conocidos como "Honestidad y Resultados".

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