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Nacional

Reitera CSP llamado a revisar gestión de exdirectores del INE

La Presidenta acusó una campaña para vincular a Taddei con Morena

Por El Universal

Octubre 28, 2026 10:40 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que existe una campaña para vincular a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, con Morena y afirmó que ella fue designada por la Cámara de Diputados a través de un sorteo en 2023.

      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que "ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena, no. Ella entró al Instituto Electoral en el 2014 en Sonora".

      En ese sentido, explicó que Taddei Zavala "entra al Instituto Electoral o al OPLE de Sonora en el 2014. ¿Quién vota para que ella quede? La mayoría de los consejeros. ¿Quién estaba entonces? Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, todos los que conocemos. Todos ellos aprobaron a Guadalupe Taddei en Sonora en el 2014. Morena todavía ni existía como partido político".

      "Es muy importante que se sepa, porque ahora parece que llegó Morena al Instituto Electoral, no. Ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo, porque no hubo las dos terceras partes", dijo.

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      La mandataria reiteró que si Taddei Zavala cometió algún ilícito en el órgano electoral que "se investigue y que se haga la auditoría profunda del Instituto Nacional Electoral y el deslinde de responsabilidades".

      Ante investigaciones periodísticas sobre desvíos millonarios en materiales electorales durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a auditar a todas las empresas ligadas a los exdirectores del INE.

      "¿De dónde vienen estas empresas? Imagínense, el material electoral que se produce en época electoral es muchísimo. Entonces ahora resulta que hay un monopolio de cuatro empresas. Y a ellos les saben todo de todos lados desde hace más de 20 años, entonces, esa investigación. Y por supuesto, Taddei al frente del INE y cómo fue que estas empresas fueron también, por lo que ha salido públicamente pero que lo muestre la auditoría, ganando más espacio, pero vienen de lejos", declaró la mandataria.

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