Joyas del cine de terror que conquistaron los premios Oscar

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El cine de terror, a menudo asociado con posesiones demoníacas y criaturas aterradoras, tiene un lugar significativo en la industria cinematográfica, donde se valora por sus actuaciones destacadas, innovaciones visuales y guiones que han logrado trascender el miedo. Aunque este género no domina las ceremonias de premiación, algunas de sus obras han desafiado los estigmas existentes y han sido reconocidas por la Academia, demostrando que el terror también puede tener un impacto en Hollywood.

Entre las películas que han logrado este reconocimiento, "El bebé de Rosemary" se destaca por su inquietante narrativa, que sigue a una mujer que se muda a un viejo edificio en Nueva York y se convierte en blanco de una obsesión por parte de sus extraños vecinos, quienes parecen estar involucrados en un ritual oscuro. Esta producción, dirigida por Roman Polanski, le valió a Ruth Gordon el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1969.

Otro filme emblemático es "El exorcista", que retrata la posesión demoníaca de Regan MacNeil y su transformación aterradora, mientras dos sacerdotes intentan liberarla. Esta película se convirtió en un referente del género y fue galardonada con dos Oscars por Mejor Sonido y Mejor Guion Adaptado.

"La profecía" narra la historia de Robert Thorn, quien adopta a un niño tras la muerte de su bebé. A medida que ocurren sucesos macabros, Thorn sospecha que su hijo podría ser el anticristo. La música inquietante de Jerry Goldsmith le otorgó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original.

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"Un hombre lobo americano en Londres" presenta a dos jóvenes turistas que, tras ser atacados en un área rural de Inglaterra, se ven afectados por una maldición que los transforma en hombre lobo. Esta película de John Landis se destacó al recibir el primer Oscar a Mejor Maquillaje.

La inteligencia y los crímenes de Hannibal Lecter, retratados en "El silencio de los inocentes", capturaron la atención de La Academia, que otorgó a la película cinco estatuillas, incluida Mejor Actor para Anthony Hopkins. La trama sigue a Clarice Starling, una agente del FBI que busca la ayuda del caníbal Lecter para capturar a otro asesino.

"Drácula de Bram Stoker", que revivió la esencia gótica del célebre vampiro, fue premiada en varias categorías técnicas y cuenta la historia de un antiguo vampiro que llega a Londres con la intención de expandir su influencia, siendo perseguido por un grupo decidido a detenerlo.

La película "Sleepy Hollow", dirigida por Tim Burton, se ambienta en una comunidad asediada por un asesino sin cabeza. Su innovador diseño de arte le permitió ganar un Oscar en esta categoría.

"La mosca", una obra que mezcla el terror corporal con un mensaje sobre la fragilidad de la humanidad, mostró cómo un científico se convierte en una grotesca criatura tras un experimento fallido, obteniendo el Oscar a Mejor Maquillaje en 1987.

En 2018, "Get Out", de Jordan Peele, arrasó en los premios al recibir el Oscar a Mejor Guion Original, al tiempo que abordó el racismo en su narrativa.

Finalmente, la adaptación de Guillermo del Toro de "Frankenstein" se distingue por su enfoque humano y obtuvo tres premios Oscar, consolidando el atractivo de este clásico del terror. Este género, a pesar de sus connotaciones, sigue brillando en el ámbito del cine, transformando el miedo en arte y reconocimiento.