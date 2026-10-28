"Coyotes" del caso Taddei, proveedores electorales desde 1999

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo hoy que los empresarios detrás de la caída de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), vienen de un escándalo que inició en 1999 e hizo crisis en 2005.

En esa época, esos empresarios eran dueños de Cartonera Plástica, que prestaba servicio, como ahora, en los distintos instituciones electorales del país.

La corrupción de entonces fue igual a la que derrumbó a Taddei y a otros altos funcionarios del INE, pues se descubrió dentro del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El caso provocó tal crisis institucional que obligó la renuncia y sustitución completa del Consejo General del aquél organismo en 2005.

Contratos irregulares y sobornos en IEEM

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 1999, Bernardo García Cisneros, entonces secretario general del IEEM, junto con Nelly Gómez Haaz, entonces Consejera, adjudicaron de forma irregular un contrato para material electoral a favor de Cartonera Plástica, representada por José Alfredo Hernández Casillas, el mismo individuo que derrumbó a Taddei.

Esto provocó la renuncia del entonces presidente del Instituto, José María Sáinz Gómez, y del contralor Héctor Lara.

El exsecretario general destituido, García Cisneros, volvió al IEEM pero ahora como consejero electoral.

En marzo de 2005, el IEEM volvió a adjudicar de forma directa un contrato millonario a la misma empresa por 63 millones de pesos para elaborar materiales de la elección a gobernador. El contrato presentó un presunto sobreprecio de 43 millones de pesos.

Posteriormente se sabría que el consejero presidente José Gómez Urbina estuvo reunido con los consejeros García Cisneros e Isael Montoya Arce para negociar el reparto de 25 millones de pesos en sobornos.

Sheinbaum pide indagar a contratistas

Sheinbaum Pardo pidió investigar la participación de los contratistas relacionados con la producción de papelería del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes, afirmó, tienen más de 20 años con contratos.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "tiene que hacerse la auditoría y la participación de estos empresarios y cómo se formaron, quién los promovió para tener los contratos desde hace más de 20 años".

"Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes y ellos que deslinden responsabilidades, que sea público y si es necesario una denuncia penal que procedan las denuncias penales", dijo.

"Ahora parece que es una cosa nueva, no, no es nueva. Tienen que investigar la Auditoría Superior de la Federación, deslindar responsabilidades y presentar las sanciones administrativas y si es necesario penales y hay que acabar con los coyotes electorales, ¿cómo? Fortaleciendo la imprenta del Estado mexicano", declaró.

En ese sentido, la mandataria sostuvo que "se tiene que acabar ese coyotaje de las empresas, porque hay muy pocas empresas, como cuatro empresas que se dedican a la papelería electoral (...) La solución a todo este coyotaje es el fortalecimiento de la imprenta del Estado mexicano y la transparencia de todo el material electoral".

"Mi manera de decirlo es: acabamos con los mapaches electorales y ahora vamos a acabar con los coyotes electorales. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, transparentando cómo fue que se dio esto con las sanciones correspondientes y dos, el fortalecimiento de los Talleres Gráficos de México con sus imprentas y un comité que pueda revisar toda la transparencia y que ahí se produzca la papelería electoral", expresó.

Expuso que Talleres Gráficos de México "es una empresa del Estado mexicano para producir la papelería electoral, toda. Y en todo caso si va a haber más empresas que compitan y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos desde hace tiempo en los institutos electorales estatales y en el Instituto Nacional Electoral".

Adicionalmente, la Presidenta rechazó que estén en duda las elecciones de 2027 y aseveró que "de ninguna manera. Ayer se nombró a una consejera presidenta y entrará el proceso para elegir al nuevo presidente o presidenta del INE, lo que va a permitir limpiar todo es la investigación".

"Tiene que haber certidumbre en el INE. Ya no está la Presidenta y tiene que transparentarse todo y hacerse las auditorías, es lo mejor que se puede hacer, pero no es la auditoría de los últimos dos años, es desde cuándo vienen estos empresarios y quién los formó, que vienen trabajando desde hace más de 20 años en la producción de material electoral", concluyó.