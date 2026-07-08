Parlamento Europeo avala nuevo acuerdo con México

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El Parlamento Europeo ratificó este miércoles 8 de julio el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, así como el Acuerdo Comercial Interino.

Esteban Moctezuma Barragán, recién nombrado embajador de México ante la Unión Europea, señaló que es "un día histórico para México" por esta aprobación.

Moctezuma comentó que el Acuerdo fue aprobado por los eurodiputados con 479 votos: "Esta es una votación amplia, considerando otros acuerdos que ha tenido menos de 370".

Sobre el Acuerdo Comercial Interino, indicó que tuvo una aprobación alta con 474 votos a favor.

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"Debemos estar muy contentos, pero sobre todo estar muy conscientes de que este apenas es el inicio de una relación con Europa para acercarnos política, comercial y culturalmente.

"El siguiente paso es que pasen a México estos acuerdos para que los apruebe, si es el caso, el Senado mexicano", expuso.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó en mayo el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea, ante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.