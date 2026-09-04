No hay campaña sucia que pueda hacernos daño: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que "no hay ningún grupo de robots (bots) en las redes sociales que pueda hacernos daño".

En la Plaza de Armas de Zacatecas, a donde acudió como parte de su gira de rendición de cuentas tras su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró que no hay división en la cuarta transformación.

"Nunca va a haber divorcio entre el pueblo y su gobierno. No hay campaña sucia, no hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño porque estamos unidos, el gobierno y el pueblo de México", expresó.

Al asegurar que tienen principios y causas, y que no llegaron a gobernar por un asunto particular, la Mandataria federal recalcó que no hay división en la cuarta transformación.

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"En dos años que llevamos de gobierno, nos seguimos reivindicado con el mismo modelo (de la 4T), con sus características. Porque obviamente somos gobiernos diferentes, pero nuestro modelo es el mismo, no lo abandonamos.

"Ya ven que ahora están con el cuento de que hay divisiones al interno del movimiento de la transformación. ¡No hay ninguna división porque todos creemos en el pueblo de México y en su dignidad! Y así lo quiere el pueblo de México", declaró.

Como parte de su rendición de cuentas, la titular del Ejecutivo federal mencionó que 710 mil personas zacatecanas reciben apoyo de manera directa, sin intermediarios.

Destacó diversas acciones en vivienda, campo, educación, infraestructura y salud, entre otros. Recordó que habrá 12 mil nuevos consultorios de atención primaria, equipados con 60 medicamentos gratuitos, así como el Servicio Universal de Salud.

Anunció para noviembre el inicio de la construcción de la carretera Osiris -Aguascalientes y dijo que nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa.

El gobernador David Monreal agradeció a la presidenta por ser "cercana, firme y comprometida", y la respaldó ante "campañas negras orquestadas desde el extranjero y por la derecha reaccionaria".

"A pesar de las campañas negras orquestadas desde el extranjero y por la derecha reaccionaria, el respaldo popular se comprueba aquí, estando cerca del pueblo. Aquí presidenta, aquí no hay un solo bot, aquí hay miles de almas que creen en la transformación pública", expresó el gobernador Monreal.

"Todos esos ataques y calumnias le han hecho lo que el viento a Juárez", añadió el gobernador.