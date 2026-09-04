Hallan muerto a diputado de Morena que encaró a Gutiérrez Mancilla

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La Fiscalía General de la República (FGR) conducirá la investigación sobre la muerte por arma de fuego del diputado federal oficialista Zenyazen Roberto Escobar García, hallado con un disparo de arma de fuego este viernes en el estado de Veracruz (este), informó el secretario de Gobierno estatal, Ricardo Ahued.

"También decirles que la Fiscalía General de la República va a atraer el caso para que se refrenden investigaciones", afirmó Ahued en una conferencia de prensa, en la que señaló que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) continuará igualmente con las diligencias.

El funcionario explicó que el cuerpo del legislador fue localizado en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, cerca de la ciudad de Xalapa, y que peritos estatales recababan indicios para determinar las circunstancias de la muerte.

Ahued confirmó además que las primeras periciales establecieron la intervención de un arma de fuego.

"Fue un arma de fuego. Precisamente en las periciales se ve que fue con un arma de fuego, efectivamente", respondió al ser cuestionado sobre la causa del deceso.

Sin embargo, pidió no anticipar conclusiones sobre la mecánica de los hechos y sostuvo que hasta ese momento las autoridades no consideraban establecido que se hubiera tratado de un atentado o de un ataque contra el vehículo.

"No se nota que haya sido mayor agresión al vehículo", indicó Ahued, quien agregó que la unidad fue encontrada a un lado de un acotamiento y evitó ofrecer más detalles por tratarse de una investigación en curso.

La fiscal general de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, había confirmado previamente el fallecimiento de Escobar y señalado que fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial trabajaban en el lugar del hallazgo.

Ahued aseguró que se agotarán "todas las líneas de investigación" para esclarecer los hechos y también el posible móvil de la muerte, y expresó las condolencias del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, a la familia del legislador.

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, también lamentó la muerte de Escobar y destacó su trayectoria como docente, secretario de Educación de Veracruz y legislador federal, al expresar también las condolencias de su grupo parlamentario.

"Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo. Descanse en paz", añadió.

Escobar, de 42 años, representaba al distrito 16 de Veracruz y era secretario de las comisiones de Marina y de Cambio Climático y Sostenibilidad, además de integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Antes de llegar al Congreso federal, fue secretario de Educación de Veracruz durante el Gobierno de Cuitláhuac García, cargo que dejó en octubre de 2023 para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

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EN MAYO PASADO, ZENYAZEN RETÓ A PRIISTA

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) acusó en mayo pasado a los diputados de Morena de ser "una bola de narco políticos", durante la discusión de la reforma para crear una comisión del INE, encargada de investigar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado.

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En respuesta, el diputado Zenyazen Roberto Escobar (Morena) lo retó a golpes, en posición de guardia, como si se tratara de un boxeador. Por lo que tuvieron que entrar dos diputados de su bancada, para tratar de calmarlo, pero incluso ellos fueron agredidos.

"Compórtense a la altura de su responsabilidad política y pública, no puede ser estas escenas que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores, no es posible, porque hemos tenido templanza, llevamos más de 29 horas", exclamó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, para tratar de calmarlos.

Sin embargo, la diputada Isabel González (PRI) solicitó a la Mesa Directiva que se le realizara un examen antidoping al diputado de Morena, porque, dijo, podría haber consumido alcohol.

Foto: FB Zenyazen Escobar García

"Estoy viendo que está teniendo un enfrentamiento con su mismo compañero de bancada, que acudía a apoyarlo para evitar alguna trifulca... y a su compañero que le estaba ayudando lo empuja... si no ha tomado y está en todas sus condiciones, con todo respeto, para que se coordinen esta cámara... estoy solicitando que se le haga un antidoping al compañero, lo vi muy alterado, alguna sustancia puede traer, no sabemos, que lo compruebe el antidoping, porque está atentando ante sus mismos compañeros y no nos vamos a arriesgar que las demás compañeras y compañeros que estemos en esta cámara tengamos ese peligro cerca de nosotros", manifestó.

En respuesta, el diputado Zenyazen Roberto Escobar la invitó a revisar un vaso que tenía en su lugar.

"Presidenta, sí le solicito fraternalmente, le solicito fraternalmente a la diputada del PRI, y a la compañera que dijo que mi Yeti tiene alcohol, que lo revisen, y si no que me pidan disculpas"; dijo.

Al final, se calmaron los ánimos, y continuó la presentación de reservas al dictamen.