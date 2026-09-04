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Aleks Syntek condena asesinato de tecladista en Atizapán

La escena musical mexicana y seguidores de Camilo Séptimo exigen justicia tras el crimen del tecladista.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 01:51 p.m.
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Aleks Syntek condena asesinato de tecladista en Atizapán
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      Aleks Syntek reaccionó con un fuerte mensaje a la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien fue asesinado junto con su esposa, Ana Paula, y su hija de tres años, en su domicilio en Atizapán de Zaragoza.

      Aleks Syntek condena violencia y pérdida de valores

      A través de sus redes sociales, el cantante y músico expresó su indignación, tristeza y depresión por el asesinato de su colega, y cuestionó la violencia que, desde su perspectiva, se ha normalizado en la sociedad y en la cultura popular.

      "No hay palabras para describir la indignación, tristeza y depresión que siento del caso de mi colega el maestro Jonathan Samuel de Camilo Séptimo", escribió Aleks Syntek.

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      El intérprete también relacionó la violencia con lo que considera una pérdida de valores y lanzó un contundente mensaje: "La ausencia de Dios y el exceso de ambición, sexo, poder y dinero nos está enloqueciendo".

      En su publicación, Syntek también señaló a diferentes sectores de la cultura y el entretenimiento por, según él, contribuir a la normalización de la delincuencia y el odio.

      "Paren de alabar y promover la delincuencia, la misoginia y el odio a través del arte y la cultura popular, porque hoy todos somos culpables de esta tragedia nivel inframundo y satanás, redes, influencers, canciones, películas y series de televisión, publicidad y quienes las apoyan y consumen", expresó.

      El músico agregó una reflexión dirigida particularmente a los padres: "Por tus hijos y por los míos, no está cool que la tendencia sea ser malandro y tener apariencia de secuestrador".

      Finalmente, Aleks Syntek cerró su mensaje con una frase de carácter religioso: "Dios se apiade de nosotros".

      Detalles confirmados sobre el asesinato de Jonathan Meléndez

      Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa Ana Paula el martes en su domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

      De acuerdo con información dada a conocer sobre el caso, el ingreso al domicilio habría ocurrido bajo el argumento de que un supuesto socio buscaba encontrarse con Jonathan. Tras los hechos, fueron detenidos Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", señalados por su presunta participación en el crimen.

      La muerte del músico provocó reacciones entre integrantes de la escena musical mexicana y seguidores de Camilo Séptimo, agrupación de la que Jonathan formaba parte como tecladista.

      La banda también expresó su pesar ante la pérdida de su compañero, quien participó en distintas etapas de la trayectoria del grupo y en producciones como "Óleos", "Navegantes", "Ecos", "Jardín de las almas" y "Maya".

      Familiares, amigos y fans de Jonathan Meléndez piden justicia para el artista y su familia.

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