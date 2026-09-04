Yuridia conquista Estadio GNP en concierto histórico en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Yuridia no quería que comenzara la noche porque sabía que, inevitablemente, también tendría que terminar. Más de dos décadas después de darse a conocer en "La Academia", la cantante llegó por primera vez al Estadio GNP Seguros frente a 54 mil personas y, cuando finalmente tuvo ante sus ojos la dimensión de lo conseguido, pasó buena parte del concierto buscando cómo hacer que el tiempo avanzara un poco más despacio.

"Se está yendo muy rápido esto. Vamos a cantar más lento", dijo entre risas varias canciones después de haber comenzado el espectáculo.

También propuso tomar tequila, improvisar "La Chona" y hasta subir a alguien del público a bailarla. Cualquier cosa parecía servir para retrasar el final de una noche que, desde sus primeros minutos, la propia sonorense no terminaba de creer que estuviera ocurriendo.

A las 21:30 horas, vestida de negro y con sombrero, Yuridia apareció en un escenario que evocaba los paisajes desérticos de Sonora para comenzar con "Tu pasado y tú", seguida de "Mi eterno amor secreto", "Brujería" y "Para que seas feliz". Frente a ella se extendían las gradas y el campo ocupado por 54 mil asistentes, de acuerdo con cifras de Ocesa, en el primero de dos conciertos programados en el recinto capitalino.

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"Alguien me tiene que decir si esto es real o no porque aún no lo puedo creer. Esto es algo más grande que yo y estoy muy conmovida. Creo que voy a llorar; sí, voy a llorar, o mejor no, me espero y me echo unos shots, porque esto es de no creer", reconoció.

La cantante recorrió con la mirada las tribunas, mandó saludos a quienes estaban hasta arriba y trató de identificar algunas de las banderas que sobresalían entre el público.

"¿Acaso es un sueño o sí estoy verdaderamente en el Estadio GNP esta noche?", preguntó antes de agradecer a quienes viajaron desde otros lugares para acompañarla.

Después hizo una advertencia, estaba intentando con todas sus fuerzas contener las lágrimas, pero si en algún momento aparecían, el concierto tendría que esperar.

Yuridia vuelve a sus primeros años

En lugar de detenerse, decidió mirar hacia atrás y recuperar canciones que llevaba tiempo sin interpretar.

"Si se acuerdan de ellas, me ayudan a cantarlas", pidió antes de continuar con "Déjame volver contigo", "Lo siento mi amor", "Que se vaya" y "Qué nos pasó", temas con los que comenzó a reconstruir sobre el escenario distintas etapas de una carrera que este año supera las dos décadas.

El viaje al pasado encontró uno de sus momentos más simbólicos con "Ángel", la canción que interpretó durante su paso por la cuarta generación de "La Academia" y que se convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos.

Veintiún años después de aquella competencia en la que obtuvo el segundo lugar, ya no había jueces frente a ella, sino un estadio que cantaba la canción mientras Yuridia recorría el escenario con un vestido negro cubierto de brillos.

Fuegos artificiales acompañaron "Ya es muy tarde" y el repertorio siguió con "Lo que son las cosas", "Él lo tiene todo", "Cobarde", "Te equivocaste", "Como yo nadie te ha amado" y "Señora". Era la Yuridia de la balada y el pop que durante años hizo del desamor una de las principales materias primas de su repertorio, aunque la solemnidad duraba poco cada vez que tomaba el micrófono para hablar.

"¡Ya te olvidé, perro!", gritó en medio de "Ya te olvidé", desatando la respuesta de sus seguidores. Tras un nuevo cambio de vestuario, dejó el vestido largo para aparecer con uno negro traslúcido y sombrero café, mientras las pantallas se llenaban de símbolos esotéricos y ella pedía lo que parecía haberse convertido ya en otra necesidad de la noche: "Ahora sí necesito un tequila, por favor".

Yuridia canta con Edith Márquez y Josi Cuen

"¡Arriba Hermosillo, Sonora, señores!", lanzó antes de reconocer que tenía un problema con el concierto: estaba avanzando demasiado rápido.

"No quería que empezara esto porque no quería que se acabara", confesó, y enseguida comenzó a buscar soluciones junto a sus músicos para prolongar una fecha que había esperado durante años.

Primero propuso cantar más despacio y después encontró una alternativa todavía mejor. "Alguien que se suba a bailar conmigo ´La Chona´", pidió mientras la banda comenzó a tocar el éxito de Los Tucanes de Tijuana.

Yuridia podía pasar de una balada de desamor a una broma, pedir tequila o reírse de sí misma sin romper el vínculo con las miles de personas frente a ella.

Después de "Eres mi nada", "Llévate" y "No lo beses", llegó otro de los encuentros de la noche. Yuridia presentó a Edith Márquez como "icónica, como siempre", mientras su invitada le devolvió el reconocimiento:

"Eres un orgullo para todos los mexicanos". Ambas unieron sus voces en "Mírame" y "Costumbres", esta última dedicada por la anfitriona a su madre.

La cantante volvió a reducir la distancia con sus seguidores cuando abandonó el escenario principal y caminó hacia una plataforma instalada entre el público.

Desde ahí interpretó "Besos y copas", "No me queda más", "Por salud mental" y "Basta ya", antes de anunciar entre risas que era momento de "seguir cantando música de gente borracha" y emprender el regreso con "Maldita primavera".

La presentación también permitió reunir las distintas versiones musicales de Yuridia. Nacida en Sonora y radicada durante parte de su infancia en Estados Unidos, volvió a México en 2005 para competir en "La Academia" y posteriormente construyó una carrera en el pop y la balada con temas como "Ángel", "Te equivocaste" y "Amigos no por favor".

En años recientes llevó su voz al regional mexicano con los discos "Pa´ luego es tarde" y "Sin llorar", etapa en la que ha trabajado junto al cantante y productor Edén Muñoz.

Josi Cuen se sumó como otro de los invitados antes de que el espectáculo continuara con canciones como "Así fue", "Malamente", "Felicítalo" y "La bienvenida".

Más tarde apareció el mariachi para acompañar "Amigos no por favor", mientras "No son horas" y "¿Y qué tal si funciona?" acercaron definitivamente el repertorio a la etapa más reciente de su carrera.

También hubo espacio para una dedicatoria personal. Antes de interpretar "Me haces tanto bien", Yuridia explicó que, como acostumbra, la canción sería para "los amores de mi vida, mis tres hijitos y mi marido".

Después llegaron "Yo tuve un amor", "Si no piensas cambiar" y "¿Con qué se pega?", mientras la recta final confirmó que las dos etapas de su trayectoria podían convivir sin dificultad en un mismo escenario.

"Qué agonía", uno de los temas que consolidaron su incursión en el regional mexicano, fue recibido por un público que horas antes había cantado con la misma fuerza "Ángel".

La joven que hace 21 años apareció frente a las cámaras de televisión y la cantante que encontró una nueva etapa de su carrera en el regional terminaron encontrándose esa noche frente a 54 mil personas.