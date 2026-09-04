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Secretaría del Bienestar inicia pagos de pensiones bienestar 2026

El pago escalonado evita aglomeraciones y garantiza seguridad en sucursales bancarias.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 01:33 p.m.
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Secretaría del Bienestar inicia pagos de pensiones bienestar 2026
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      Este viernes finaliza la primera semana de depósitos para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar.


      Como ya se sabe, la dispersión de recursos se realiza cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El esquema de la entrega del dinero es escalonado y en orden alfabético, con el fin de garantizar un proceso ordenado.

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      Estos programas sociales tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de los sectores de la población más vulnerables y asegurar su bienestar. Por ello, se les brinda autonomía económica y se reconoce su contribución a la sociedad.

      ¿Quiénes reciben su depósito HOY, 4 de septiembre?
      De acuerdo con el calendario publicado este lunes, este viernes 4 de septiembre recibirán su depósito los derechohabientes cuyo apellido paterno comience con la letra "C".
      La asignación de este segundo día de pagos para esta letra se estableció con el fin de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, derivado de la gran cantidad de beneficiarios que comparten la misma inicial en su apellido.
      La dependencia encargada de los pagos ha reiterado que no es obligatorio acudir el mismo día del depósito a retirar el dinero, ya que éste permanecerá seguro en la cuenta bancaria del beneficiario hasta que decida utilizarlo.
      Para retirar el efectivo sin comisión, debes acudir con tu tarjeta y tu NIP de 4 dígitos a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar. También puedes utilizarlo para pagar servicios y realizar compras en comercios y establecimientos.
      Para consultar el saldo y los movimientos de tu cuenta, puedes comunicarte directamente a la Línea Bienestar, al 800 63 94 264, o descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con iOS y Android.
      ¿Cuál es el monto que recibe cada apoyo?
      Para este quinto bimestre del año 2026, los montos asignados para los beneficiarios son los siguientes:
      · Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
      · Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
      · Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
      · Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado.
      En el caso del programa Sembrando Vida, el depósito mensual correspondiente a septiembre es de 6 mil 450 y se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre.

      Recomendaciones para los beneficiarios
      Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta ante posibles fraudes. Entre las principales recomendaciones destacan:
      · No compartir el NIP de la tarjeta.
      · No entregar documentos personales a supuestos gestores.
      · Consultar el saldo únicamente por los canales oficiales del Banco del Bienestar.
      · Esperar al cierre del día si el depósito aún no aparece, ya que la dispersión puede reflejarse de manera gradual.

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