San Luis buscará hacer valer la localía ante Chivas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la Jornada 7 de la Liga MX, el Atlético de San Luis recibirá a las Chivas de Guadalajara, duelo que tendrá como escenario el estadio Libertad Financiera y que pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos en la parte alta y media de la clasificación.

Atlético de San Luis llega motivado tras victoria ante Monterrey

Los potosinos llegan a este compromiso tras conseguir una importante victoria de 3-1 ante los Rayados de Monterrey. David Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador al minuto 5, mientras que Rafa Llorente amplió la ventaja al 36'. Oscar Macías sentenció el encuentro al 79' para darle los tres puntos al conjunto de San Luis.

Chivas busca mantener posición tras empate con Pachuca

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Por su parte, las Chivas llegan después de igualar 1-1 ante los Tuzos del Pachuca. Roberto Alvarado fue quien adelantó al Rebaño apenas al minuto 3. El atacante rojiblanco atraviesa además un buen momento frente al arco, pues actualmente ocupa el cuarto lugar de la tabla de goleo individual con cuatro anotaciones.

En lo que respecta a la Tabla General, las Chivas se encuentran en el quinto lugar con 11 puntos, mientras que el Atlético de San Luis ocupa la decimotercera posición con seis unidades. El conjunto potosino buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos altos, mientras que el Rebaño intentará mantenerse dentro de los primeros lugares.

El encuentro está programado para disputarse en punto de las 17:00 horas y podrá sintonizarse a través de ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.