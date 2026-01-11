Canales públicos censuran entrevista de Eduardo Verástegui

Las Defensorías de las Audiencias del Canal 14 y del Canal Once respondieron al extrañamiento de Eduardo Verástegui sobre su entrevista no transmitida con Sabina Berman y señalaron que, tras el análisis de contenido, determinaron que "existen violaciones a los derechos de las audiencias" y que se promueve "una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres".

Esto debido a que el actor y productor mexicano aseguró, en un adelanto, que el aborto es un crimen y representa "el asesinato de un bebé, cigoto, embrión o feto, según la etapa de desarrollo, que no se puede defender".

Por medio de un comunicado conjunto, las Defensorías de las Audiencias del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y del Canal Once del Instituto Politécnico Nacional agregaron que la entrevista "no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos".

Detallaron que el programa "Largo Aliento" se ha caracterizado por discutir asuntos relevantes de la vida pública y entrevistar a personalidades para promover la expresión de la diversidad y pluralidad; sin embargo, dicha entrevista no se ajustó a ello.

Con base en lo dispuesto en las fracciones VII y VIII del artículo 250 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las defensorías añadieron que los comentarios de Verástegui promueven una "noción política contraria a los derechos de otros grupos en situación de vulnerabilidad".

Recordaron que la libertad de expresión en los medios públicos está garantizada, pero acotada al respeto irrestricto de los derechos humanos y a la garantía de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución.

Finalmente, reiteraron su compromiso con la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y la promoción del diálogo democrático, dentro del respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas.

Posterior al comunicado, el actor y productor mexicano afirmó que su entrevista "no le gustó al poder" y que no lo callarían.

"En la entrevista sostuve que México no vive en una democracia, sino en una partidocracia, y que aquí no hay elecciones, sino selecciones. Eso no le gustó al poder. ¿Quién dio la orden? Vamos a exponerlos. No me van a callar", expresó.

Añadió que "este régimen huachicolero y de izquierda va a tener que asumir las consecuencias de censurar voces incómodas" y consideró que dicha acción era contra la libertad de expresión de todo un pueblo.

"Familia, estamos siendo gobernados por personajes que no toleran la opinión disidente y recurren a la censura para protegerse. Abramos los ojos", finalizó.

En otro mensaje compartido en su cuenta de X, Verástegui escribió "si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?" y agregó que su pensamiento es como "el de la mayoría de los mexicanos".

"Soy católico, como la mayoría de los mexicanos. Por lo tanto, soy provida, defensor de la familia tradicional y de las libertades fundamentales", añadió.

En un adelanto de la charla publicado por Canal Catorce, el opositor de la 4T dijo que en México no hay una verdadera democracia, sino que existe una "partidocracia".

El actor mexicano culminó su mensaje señalando que él sí los enfrenta "sin miedo" y que "ellos, en cambio, me censuran por miedo". La entrevista estaba programada para estrenarse el jueves 8 de enero a las 21:00 horas en Canal Catorce.